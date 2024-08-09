Вспоминаем малоизвестные факты о бренде Bentley

Позорные и восхваляющие факты из истории автомобилей Bentley. Первые ассоциации, которые приходят на ум при упоминании автомобилей Bentley — роскошный транспорт, который рассекает по извилистой дороге. С момента своего появления Bentley оказывает уникальное влияние на культуру, как в автомобильном мире, так и в повседневной жизни. Bentley стал синонимом богатства. В этом материале редакция Quto.ru собрала увлекательные, но малоизвестные факты, которые раскрывают интересную историю Bentley от её истоков до статуса мировой иконы роскоши.

© Quto.ru

Бренд одним из первых заполучил преданных фанатов

В 1920-х годах компания Bentley привлекла внимание группы состоятельных британских автолюбителей и гонщиков, которых впоследствии стали называть Bentley Boys. В эту группу входили самые разные люди — от профессиональных гонщиков и плейбоев до наследников миллионеров. Фанаты охотно принимали участие в гонках на своих автомобилях Bentley, укрепляя репутацию компании как производителя быстрых и надёжных автомобилей. В одном из самых известных подвигов участвовал Вульф Барнато, наследник бриллиантового состояния и председатель совета директоров Bentley. Он прославился гонкой на своём 6,5-литровом Bentley против поезда, на котором богатые английские путешественники ездили между Кале и Французской Ривьерой. Bentley опередил поезд!

© Bentley

Отвращение к нагнетателям воздуха и финансовый крах

Неприязнь У. О. Бентли к наддуву объяснялась убеждённостью в том, что он нарушает целостность и производительность двигателя. Тем не менее сэр Генри Биркин, выдающийся гонщик Bentley, выступал за разработку модели с нагнетателем. А основатель автомобильного бренда хотел увеличить мощность за счёт увеличения объёма двигателя с 4,5 л до 6,5 л.

Но в те времена за финансы Bentley отвечал миллионер и автогонщик Вулф Барнато. Он согласился с Генри Биркином и решил профинансировать создание спортивной модели с наддувом. Чтобы принимать участие в гонках серийных машин, нужно было построить 50 экземпляров.

Модель Blower Bentley с 4,5-литровым двигателем получила 175 л.с., что было на 65 л.с. больше, чем у атмосферной версии. Автомобиль разгонялся до 193 км/ч, что для 30-х гг. было невероятным. Это была настолько большая скорость, что Bentley на протяжении двух лет удерживал рекорд скорости. Однако автомобиль так и не добился успеха в гонках. Пилоты редко доезжали до финиша: то разрывались покрышки, то вытекало масло и топливо, то автомобили загорались, то отрывались детали подвески. Лучший результат, который продемонстрировал Blower — второе место.

Спустя год после такого провала компания обанкротилась и перешла под контроль Rolls-Royce. Однако при продаже никто не знал, что бренд Bentley перейдёт в руки к конкурирующему автопроизводителю. Когда было объявлено о банкротстве в начале 30-х гг. приобретением компании заинтересовались несколько фирм. В том числе выгодное предложение сделал Британский центральный равноправный трест. Только после того, как сделка была завершена, выяснилось, что истинным покупателем был Rolls-Royce. Он оставался владельцем Bentley до 1970 года. На протяжении всего этого периода большинство моделей Bentley находились под сильным влиянием дизайна Rolls-Royce.

© Bentley

Bentley построила самый быстрый в мире внедорожник

Модель Bentayga стала первым роскошным SUV марки. Это ознаменовало значительный отход от традиционной линейки гран-туреров и спортивных автомобилей. Однако Bentley не желал жертвовать скоростью. Модель Bentayga Speed с максимальной скоростью 305 км/ч стала самым быстрым SUV. Так было, пока у внедорожника не появились более быстрые конкуренты: Lamborghini Urus SE и Aston Martin DBX707. Однако ни в одном из них скорость и роскошь не сочетаются так легко, как в Bentley.

Bentayga Speed — не единственный мощный рекордсмен Bentley. В 2003 году Bentley Continental GT, оснащённый двигателем W12 с двойным турбонаддувом, стал самым быстрым в мире серийным четырёхместным автомобилем. Он смог разогнаться до 318 км/ч.

© Bentley

Королевские связи

Компания Bentley давно связана с королевскими особами, в частности, с британской королевской семьёй. В 1952 году королева Елизавета II заказала у компании государственный лимузин, чтобы он стал официальным автомобилем семьи. Изготовленный на заказ автомобиль с бронированным кузовом использовался для государственных мероприятий и королевских процессий на протяжении десятилетий. Отношения Bentley с королевской семьёй выходят за рамки официальных автомобилей. Многие члены королевской семьи, включая принца Чарльза, принца Уильяма и, конечно, саму королеву, владели или ездили на автомобилях Bentley, что ещё больше укрепляет имидж марки.

© Bentley

В семье Volkswagen

Концерн Volkswagen Group приобрёл компанию Bentley в 1998 году, и это стало значительным событием в истории автомобилестроения. До этого Bentley находилась в собственности компании Vickers, которая решила продать Rolls-Royce и Bentley в 1997 году. Продажей заинтересовались несколько претендентов, в том числе BMW и Volkswagen. Конкуренция между Volkswagen и BMW была ощутимой, причём изначально казалось, что BMW имеет преимущество благодаря существующим отношениям с Rolls-Royce в качестве поставщика двигателей. Однако Volkswagen сделал более щедрое предложение — 430 млн фунтов стерлингов по сравнению. BMW предложил меньше — 340 млн фунтов стерлингов.