Что делать, если в цилиндре обломилась свеча зажигания

Решили вы проверить свечи зажигания или прокалить их после залития, но вдруг всё пошло не так. Страшная картина: что-то хрустнуло, и в руках оказался свечной ключ с остатком свечи. А вторая её часть – в головке блока. Что делать? Как вытаскивать?

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Надо было…

Есть такое волшебное заклинание – «надо было». Его произносят, когда что-то уже сломано, испорчено, потеряно, утрачено… В общем, в любой ситуации, когда включается задний ум. В случае с обломанными свечами зажигания мантра «надо было» звучит особенно часто. И это справедливо, потому что избежать такой ситуации действительно можно было бы, если подумать о ней заранее. Те, кто пришел сюда в поиске ответа на вопрос «как выкрутить обломок свечи», могут сразу перейти к следующей главе – они вряд ли будут с интересом читать, что надо было сделать, чтобы в такой ситуации не оказаться. Но так как в мире поломаны ещё не все свечи, информацию донести нужно.

Во-первых, надо было держать свечной ключ строго по направлению оси свечи. Керамический корпус чаще всего трескается при попытке выкрутить свечу головкой, которая расположена не параллельно оси свечи, а под углом. А ещё опаснее откручивать свечу трещоткой с длинной рукояткой: из-за существенного рычага направление усилия практически неизбежно меняется, и свеча испытывает нехорошее усилие на излом.

Во-вторых, если свеча никак не хочет откручиваться, не надо пытаться сдёрнуть её с места изо всех сил. Лучше попробовать другие способы. Например, на холодном моторе залить её «вэдэшкой». В случае свечи это не самый эффективный способ, но иногда помогает. Более эффективно будет попробовать открутить свечу на горячем моторе. Теоретически менять свечи положено на холодном, но коэффициент линейного теплового расширения стальной части свечи приблизительно в два раза меньше, чем у резьбы алюминиевого колодца (если у вас алюминиевая ГБЦ, а они почти всегда такие), поэтому иногда на горячем моторе прикипевшую свечу открутить проще. Правда, при этом проще и обжечь руки, и испортить резьбу, но это не так страшно, как сломать свечу и высыпать в цилиндр фарфоровые обломки.

Ну и в-третьих, не надо было так сильно свечу закручивать. Это очевидно, но напомнить надо: обычно момент затяжки свечей не превышает 25 Нм, но в каждом конкретном случае было бы неплохо уточнить момент по информации производителя, указанной на упаковке свечи. Обычно необходимый момент затяжки там указывают не в ньютон-метрах (всё равно никто свечи динамометрическим ключом не затягивает, к сожалению), а в оборотах, на которые надо затянуть свечу обычным ключом после её закручивания руками. Точнее, не в оборотах, а в их долях: обычно требуется подтянуть свечу ключом всего лишь четверть или половину оборота, реже – на три четверти. Свечи обязательно устанавливать на холодном моторе и без использования смазок, которые не переносят высокую температуру. Ну а теперь вернёмся к ситуации, когда тот, кто свечи ставил, ничего из вышесказанного не знал, а тот, кто их откручивал, проявил себя в роли очень сильного, но неудачливого человека.

Так или эдак

Как ни странно, свеча может сломаться удачно – это вариант, когда у неё отваливается резьбовая часть, которая вместе с боковым электродом остаётся в ГБЦ. В этом случае можно заглянуть в свечной колодец и увидеть остатки резьбы и боковой электрод, а сквозь них – дно поршня (особенно если ему повезло встать в верхнюю мёртвую точку). Такое положение вещей можно считать не самым безнадёжным, и из него есть три выхода.

Первый выход – самый правильный. Нужно воспользоваться экстрактором – специальным инструментом, похожим на конический метчик с обратной резьбой. Тут объяснять нечего: экстрактор вкручивается в остатки резьбы и выкручивается вместе с ней. Точнее, так происходит в теории. На практике есть важное «но»: если купить некачественный экстрактор, он сломается. И тогда скорее всего придётся разбирать мотор, потому что достать обломок экстрактора, застрявший в обломке свечи, практически невозможно. Поэтому экономить на экстракторе не надо – это очень рискованно.

Второй выход имеет право на существование, хотя от него за километр несёт гаражным творчеством. Основной инструмент – отвёртка, которую надо вставить в остатки резьбовой части свечи. Резьба свечей сделана из мягкого металла, так что если подобрать достаточно большую шлицевую отвёртку и немного вбить её молотком в оставшуюся в ГБЦ часть свечи, шансы на успех достаточно велики.

Ну а третий способ чуть более рискованный: вместо отвёртки можно использовать трёхгранный напильник. Тот, кто изучал материаловедение, в курсе, что твёрдая сталь является одновременно и хрупкой, и это не совсем хорошо. С одной стороны, напильник надёжнее фиксируется в обломке свечи, с другой – он легко обламывается и остаётся внутри. И если это случится, дальнейший путь будет тот же, что и с экстрактором – в сервис на разборку мотора. Хотя можно, конечно, попытаться вытащить этот обломок тонким экстрактором, что удаётся крайне редко.

Перед тем, как пробовать тот или иной способ (лучше всего, конечно, первый), желательно залить обломок свечи проникающей смазкой типа «жидкий ключ» и хорошенько прочистить колодец от любой грязи, которая может попасть в цилиндр. Впрочем, очищать колодец при замене свечей требуется в любом случае.

Ну а теперь перейдём к неудачной поломке – когда в ГБЦ остаётся не пустая резьбовая часть, а резьбовая часть с остатком корпуса. В этом случае вкручивать экстрактор, вколачивать отвёртку или напильник некуда, а сверлить остатки корпуса сложно и рискованно. Однако отчаиваться не стоит, тут тоже есть два способа решения проблемы.

Первый – правильный, но очень дорогой. Да, речь о поездке в сервис. Увы, но единственный безопасный для мотора способ извлечь такой обломок – это снятие ГБЦ, высверливание и с высокой долей вероятности – установка футорки. Ничего этого без разборки двигателя качественно сделать невозможно. Правда, обходится это очень дорого. Поэтому есть другой способ, который отличается не только дешевизной, но ещё и невероятным варварством и чудовищным вандализмом. И этот способ – пуск мотора и выстреливание обломком свечи в небо.

Само собой, рекомендовать такое мы не можем. Но иногда это единственный способ быстро и практически бесплатно удалить обломок свечи. Точнее, не весь обломок, а его самую подлую часть в виде обломка корпуса в резьбовой части. Дело в том, что если свеча сломалась, её остаток в резьбовой части обычно сидит уже не очень надёжно. Даже если запустить мотор на оставшихся цилиндрах, то под воздействием компрессии этот кусок часто выстреливает из резьбы. Иногда сразу, иногда после нескольких минут работы на трёх «горшках». Так как давление в цилиндре постоянно то стремительно растёт, то так же стремительно падает, оно постепенно расшатывает обломок в резьбовой части, отчего он частенько вылетает оттуда сам. При этом нужно помнить, что вылетает он не просто с громким хлопком, но и с существенной кинетической энергией, поэтому надо заранее подумать, куда он полетит из-под капота. Будет неприятно, если он выстрелит непосредственно в капот или отрикошетит от потолка гаража и прилетит в машину или стоящего рядом человека. Однако это пусть и опасный, и рискованный, но, как ни странно, вполне рабочий метод извлечения обломка. После него остаётся только взять тот же экстрактор (напильник или отвёртку) и выкрутить остатки резьбы сломавшейся свечи.

Что ещё?

Как бы свеча ни сломалась, после удаления её остатков есть вероятность попадания в цилиндр кусочков изолятора или другого твёрдого мусора. Это недопустимо, поэтому прежде чем ставить новую свечу, мусор придётся убрать. Делать это лучше в несколько этапов. Первый – продуть сжатым воздухом. Если в доступе его не окажется (обычно компрессора и сжатого воздуха под рукой нет), в крайнем случае можно запустить мотор без свечи в больном цилиндре, хотя здесь уже есть некоторый риск повредить стенки цилиндра осколками и пылью.

Ну и повторим: при установке новых свечей нужно как минимум соблюдать момент затяжки, а если хочется обезопасить себя максимально – использовать смазку. Но не любую, а, например, керамическую, которая подходит для этих целей лучше остальных. Да, она дороже любимой многими «медянки», но и толку от неё больше.