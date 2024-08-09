Названо количество штрафов Дзюбы за нарушение ПДД за последние 10 месяцев

Футболист Артем Дзюба может остаться без своего автомобиля Mercedes-Benz AMG S63 из-за неоплаченных штрафов, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Эксперт отметил, что в подобных ситуациях все зависит от нарушений, которые допускал водитель при управлении транспортным средством.

Все зависит от нарушений, которые допускал Дзюба. Если он только превышал скорость, <...> штрафы могут ждать его. Но если это еще и проезд по встречной полосе, проезд на красный свет и так далее, то это уже более серьезные нарушения, — пояснил Жорин.

Адвокат уточнил, что, если штрафов накопилось слишком много, может быть возбуждено уголовное дело. В таком случае, поделился он, приставы вправе наложить арест на автомобиль и запретить выезд за пределы России.

Но мне кажется, что при наступлении таких последствий любой вменяемый человек сразу заплатит штрафы. Но мы знаем случаи среди футболистов, когда такого не происходило и они доводили до крайностей. Поэтому, как будут развиваться события, все зависит от самого Дзюбы, — заключил адвокат.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что на автомобиль Дзюбы выписано 100 штрафов меньше чем за год. Предположительно, большая часть штрафов выписана за превышение скорости. По некоторым данным, за машиной также числятся взыскания за движение в непристегнутом виде, езду по выделенной полосе и нарушение дорожной разметки.