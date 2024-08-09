Названы главные недостатки закона об опасном вождении

Названы серьёзные недостатки закона об опасном вождении. Осенью Госдума намерена рассмотреть законопроект о введении штрафов з так называемое опасное вождение с 2025 года. Нарушителей будут штрафовать на 3-5 тысяч рублей, также поправки подразумевают лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Однако, по мнению опрошенных Quto.ru экспертов, нововведение может обернуться злоупотреблениями со стороны гаишников и перегибами на местах.

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Так, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, когда МВД продвигало поправки в правила дорожного движения, это было сделано впопыхах. То есть была взята какая-то формулировка, которую «невозможно было осметить в КоАПе», и абстрактно уточнить, что конкретно считается опасным вождением.

Однако от отметил, что здесь может быть два подхода. Первый более основательный: необходимо описывать всё досконально, сколько поворотов, за сколько секунд, какое расстояние считается безопасным в сантиметрах или миллиметрах. Впрочем, этот вариант эксперт считает нереализуемым, так что на практике, с большой долей вероятности, будет применяться другой.

«Второй подход — оставить всё на откуп сотрудника полиции, и тогда мы остаёмся один на один с человеком, который зачастую хочет заработать денег на дороге. Мы видим, что коррупция по уголовным делам, возбуждаемым в ГИБДД, никуда не делась. Соответственно, хороших решений в этом вопросе нет», — считает Шапарин.

Он подчеркнул, что борьбу с лихачами нужно усилить, однако подходить к вопросу более точечно. В НАС неоднократно заявляли о необходимости выделять опасные группы нарушителей и работать с ними напрямую, вызывать в подразделения Госавтоинспекции тех, кто выкладывает своё лихачество в соцсетях.

«Такой подход позволит не зацепить законопослушных водителей, но при этом ударить по тем, кто откровенно плюёт на наши правила дорожного движения», — заключил эксперт.

Подозрения о возможных перегибах выразил и глава объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов.

«Как мотоциклист я, конечно же, опасаюсь, что любое управление мототранспортным средством могут посчитать опасным вождением», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что перед внедрением каких-то новых законодательных норм, особенно если их несоблюдение влечёт штрафы и более серьёзное наказание, необходимо сначала в обязательном порядке привлекать к обсуждению общественность и экспертов, изучить мировую практику и проверить, как это будет работать.

«Когда мы рассуждаем о термине, о правоприменительной практике такого явления, как опасное вождение, очень мала та грань, которая отделяет действительно хулиганов и людей, передвигающихся на автомобилях или мотоциклах, создавая действительно серьезную опасность для окружающих. Мы с вами видели каких-то блогеров, каких-то молодых людей, неадекватно ведущих себя на дорогах, каких-то “учителей”, показывающих другим участникам дорожного движения, как надо ездить», — пояснил Иванов.

Тем не менее, он подчеркнул, что далеко не всегда перечисленные в законе манёвры совершаются из хулиганских побуждений и демонстрируют лихачество водителей.

Кроме того, эксперт считает, что нельзя отдавать контроль за этим нарушением дорожным камерам, так как, доверие к искусственному интеллекту ведёт не только по пути прогресса, но и ставит граждан «в достаточно сложную и даже опасную ситуацию зависимости от него».