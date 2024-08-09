Автоюрист оценил риски для Дзюбы из-за выписанных на его авто штрафов

Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о большом количестве штрафов, выписанных на автомобиль футболиста Артема Дзюбы, и высказался о грозящем ему наказании.

По данным Telegram-канала Shot, Mercedes-Benz AMG S63, зарегистрированный на Дзюбу, меньше чем за год собрал 100 штрафов. В публикации утверждается, что большинство из них связаны с первыми и повторными превышениями скорости. Также имеются штрафы за нарушения требований дорожной разметки, езду не пристегнутым и выезд на выделенную полосу. За все годы использования автомобиль футболиста заработал 300 штрафов. Всего с прошлого октября Дзюба заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов и сейчас должен еще 6 тысяч рублей.

Для Дзюбы не существует никаких рисков – он признает и оплачивает штрафы. Это самое главное. Сообщалось, что в настоящее время футболист должен оплатить штрафы еще на 6 тысяч рублей – это немного. Ко мне обращаются автовладельцы, у которых гораздо большая сумма штрафов… По ч. 2 ст. 12.9 КоАП [Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час – прим. ред.] у Дзюбы могут быть сотни штрафов, связанных с превышением скорости. Однако если будет штраф, подразумевающий лишение прав, то по соответствующей статье его смогут лишить права управления на определенный промежуток времени. Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист

Говоря о выписанных на автомобиль Дзюбы штрафах, эксперт выразил мнение, что с данном случае не применимо понятие «агрессивное вождение».

«Об агрессивном вождении здесь речи не идет. Агрессивное вождение – это хаотичное перестроение из ряда в ряд, это резкое торможение и ускорение без надобности, это «игра в шашки» и так далее. А большое количество штрафов с агрессивным вождением не связано», - подчеркнул специалист.

Славнов добавил, что большое количество штрафов также не является основанием для возбуждения уголовного дела в отношении футболиста.

Ранее эксперты назвали главные недостатки закона об опасном вождении.