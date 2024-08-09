Эксперт назвал причины поломки кондиционера в автомобиле

Кондиционер в машине может сломаться из-за разных причин, рассказал «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. По его словам, среди них — экстремальная работа системы в жаркую погоду и ошибки в эксплуатации.

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Распространенная причина, которая приводит к выходу кондиционера из строя, — загрязненный радиатор. Из-за скопления пыли, пуха и грязи он не может эффективно выполнять свой функционал. В результате интенсивность охлаждения салона автомобиля будет недостаточной. Впоследствии это может привести к выходу из строя компрессора, — объяснил эксперт.

Он добавил, что другой причиной поломки может стать недостаток фреона, из-за которого кондиционер перестает эффективно охлаждать воздух. Утечка вещества из климатической системы случается просто при эксплуатации, но уровень фреона нужно измерять хотя бы один раз в год.

Неисправный вентилятор также может вывести кондиционер из строя. Система будет работать слабо или вообще перестанет запускаться из-за сломанного мотора или датчиков, указал Константинов. Состояние кондиционера необходимо проверять минимум раз в год одновременно с антибактериальной обработкой вентиляции в автомобиле, подытожил специалист.

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