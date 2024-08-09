Синоптик рассказал о явлении «беременных» автомобилей в Китае

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил феномен «беременных автомобилей» в Китае.

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По его словам, сервисы, оказывающие услугу по оклейке машин лакокрасочными пленками, использовали поддельные защитные пленки, из-за чего под воздействием сильной жары они начинали вздуваться.

На рынке подержанных автомобилей стали появляться относительно бюджетные экземпляры с малым пробегом, однако в них кроется подвох. Сейчас единицы хотят продать только что приобретенное новое авто, если с ним все хорошо. Исключения встречаются редко. Если «свежие» машины попадают на рынок, с ними что-то не так, поэтому стоит быть настороже.