Стала известна цена в РФ на большой капотный тягач Shacman

Капотный тягач Shacman с гигантским спальником: российская цена. На сайтах бесплатных объявлений появились Sag Moto Z3 — флагманские грузовики Shaanxi/Shacman. В отличие от других китайских тягачей у «тройки» капотная компоновка, кабина повышенной комфортности с ровным полом, бортовым холодильником, медиасистемой и широкой кроватью. Агрегаты американские: двигатель Cummins, коробка передач Eaton. Цена за модификацию 4х2 — 12 миллионов рублей.

© Motor.ru

Первые экземпляры Sag Moto Z3 появились в России в конце зимы, но в свободной продаже такие тягачи не появлялись. Под капотом 12,5-литровый рядный шестицилиндровый лицензионный двигатель Cummins (560 сил, 2600 Нм), тяга передаётся на заднюю ось через 12-ступенчатый робот Eaton, 18-тонные ведущие мосты поставляет Hande. Модель новая даже по мировым меркам: китайский дебют состоялся в 2022 году.

© Avito.ru

© Avito.ru

Продавец обещает кабину повышенной комфортности с русификацией, постоянным верхним обтекателем, пневмоподвеской водительского кресла, системой контроля «слепых» зон, светодиодными фарами с подсветкой поворотов. Допустимая полная масса автопоезда с тягачем Sag Moto — от 40 до 50 тонн, сцепное устройство расположено на высоте менее 1,1 метра.

У столичного дилера есть в наличии Sag Moto Z3, однако количество экземпляров не раскрывается. Цена 12 миллионов рублей сопоставима с бескапотниками Mercedes-Benz Actros китайского производства, но самые популярные тягачи дешевле: КамАЗ-54901 серии К5 можно приобрести за 9 миллионов рублей, Sitrak C7H — за 10-11 миллионов рублей.