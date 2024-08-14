В Казахстане заявили о риске для страны из-за утильсбора в РФ

В Казахстане опасаются повышения утильсбора в РФ. Глава министерства промышленности и строительства республики Канат Шарлапаев заявил, что индексация ставок утильсбора на территории России может негативно сказаться на казахстанском авторынке. В частности, чиновник обозначил сразу несколько возможных проблем.

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«Из-за разницы в ценах, к нам, к сожалению, может опять появиться достаточно большой поток старых автомобилей, которые создают очень опасные условия на дорогах. И вот такой риск вполне реальный. Другие страны обороняются от ввоза, давайте просто это назовём автохламом, путём создания законодательных мер», — отметил Шарлапаев.

При этом цены на легковые машины на рынке Казахстана останутся прежними, в местном правительстве не опасаются их роста.

Ранее сообщалось, что дилеры просят если не отменить, так хотя бы отсрочить индексацию утильсбора. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Тем временем сам Минпромторг РФ передумал повышать утильсбор на автомобили. В ведомстве не приняли финальное решение по поводу индексации ставок утилизационного сбора на ввозимые на территорию страны машины. По предварительным данным, на сегодняшний день в ведомстве продолжается обсуждение необходимости корректировки размера ставок.