Jetour T2 и Haval Dargo X прошли тестирование: "ЗР" назвал их плюсы и минусы

Кроссоверы с амбициями внедорожников были проверены экспертами журнала "За рулём", которые рассказали, насколько действительно хороши Jetour T2 и Haval Dargo X вне асфальта.

Jetour T2 укомплектован 245-сильным турбомотором, у Haval Dargo X менее мощный двигатель, выдающий 192 л.с. Оба агрегатированы "роботом" с двумя сцеплениями, полноприводная трансмиссия - с муфтой на задней оси, есть блокировки и несколько ездовых режимов, которые призваны помогать водителю выбраться из "западни", не убив при этом узлы и агрегаты.

При тесте на подъём в гору - несколько раз к ряду - оба "бездорожника" показали себя с лучшей стороны: смогли взобраться и не перегрелись.

При диагональном вывешивании в выигрыше оказался Haval Dargo X с принудительной блокировкой задней оси, электронно-управляемая конструкция T2 оказалась менее эффективной.

Однако Т2 реабилитируется, когда речь заходит о геометрической проходимости: у него больше клиренс, больше угол въезда, есть металлическая защита снизу. Также у Jetour T2 больший ход подвески, поэтому ехать мягко, но платой за комфорт являются большие крены кузова.

"Ехать по извилистым дорожкам на Dargo X интереснее", - говорит эксперт "ЗР" Юрий Тимкин, отмечая, что плавность хода сопоставима с Т2, ям кроссовер не боится, но вот по буграм проезжает с грохотом и тряской.

"Несмотря на историю с запаской (в кофре - докатка, полноразмерная туда не помещается - прим. "РГ"), из-за которой мы снизили балл в графе "Эксплуатация", Т2 вышел победителем. Он быстрее, у него лучше "геометрия", да и интерьер попородистей. Хорошая машина, но уж больно дорогая. Dargo по баллам проиграл самую малость, а дешевле почти на полмиллиона - весомый аргумент!".

Цены на Haval Dargo X 4WD стартуют с отметки 3 249 000 рублей, купить Jetour T2 можно минимум за 3 759 000 рублей.