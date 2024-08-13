В японском теле — китайский дух: тест-драйв рамного внедорожника «Паладин»

Quto протестировал рамный внедорожник «Паладин». Впереди внушительный размеров яма? Газу! И Oting уверенно пролетает глубокую выбоину. Ещё газу! Автомобиль марки Oting на разбитой дороге дарит ощущение полной безнаказанности. И это, надо признать честно, отнюдь ни единственная положительная особенность модели «Паладин».

© Quto.ru

В 2018 году Nissan построил на базе пикапа Navara внедорожник Terra, притом выпуском новинки загрузили завод Zhengzhou Nissan — это совместное предприятие японского гиганта и китайской компании Dongfeng.

Но два года назад ниссановцы разрешили своим партнёрам доработать (а говоря откровенно, серьёзно перекроить) этот автомобиль. На выходе появился Dongfeng Paladin, который россиянам предлагают под именем Oting «Паладин».

В чём суть доработок? Всё просто. Снаружи Oting отличается от исходного «Ниссана» только шильдиками, но внутри скрывается совершенно другой интерьер. А под капотом стоит… двухлитровый бензиновый турбомотор Mitsubishi.

© Ikon Tyres

В российской спецификации этот агрегат выдаёт 218 сил. С ним стыкуется классический 8-диапазонный «автомат» и система полного привода — с жестким подключением передка, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Правда, в открывающей гамму комплектации «Делюкс» привод только задний… Зато цена — от 3 799 000 ₽. Со всеми ведущими и более насыщенным набором оборудования стоимость китайско-японского гряземеса вырастает до 4 249 000 ₽.

Но это, что называется, теория. А что Oting «Паладин» готов предложить на практике? Забегая далеко вперед, можно честно сказать, что перед нами — прекрасная альтернатива покинувшему отечественный рынок Mitsubishi Pajero Sport.

© Oting

© Oting

© Oting

Да, новичок не безгрешен. Из откровенно странных для практичной машины решений отметим отделку салона: здесь светлая экокожа, обилие глянцевого пластика и огромный планшет медиаистемы, через который управляется буквально всё.

Нет, мы не ретрограды. Просто, учитывая скорее утилитарную направленность автомобиля, логичнее было бы использовать физические органы управления, то есть кнопки и рукоятки. Но авторы интерьера решили иначе.

Впрочем, у 12-дюймового тачскрина быстрый отклик, удачный интерфейс, а главное — кнопки управления всегда доступны. К слову, вечной проблемы китайских машин, когда нужно на ходу постоянно донастраивать климатику, здесь нет!

© Oting

© Oting

© Oting

В целом салон приятен, но не сказать, чтобы огромен — сказывается рамная компоновка, съедающая немало пространства (в первую очередь, по высоте). Так что рослому водителю перед покупкой «Паладина» явно нужна примерка.

На задних местах простор вполне ощутимый. И это при том, что паспортный объём багажного отделения составляет целый кубометр: жаль лишь, что спинка заднего дивана, будучи сложенной, образует высокую ступеньку.

Что касается ездовых повадок, то, вдоволь накатавшись по карельским дорожкам, можно сказать точно: инженеры фирмы Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing большие молодцы! Это они создали двухлитровый мотор.

© Ikon Tyres

Его заряда — 218 л.с. мощности и 360 Нм момента — внедорожнику массой 1950 кг хватает, чтобы уверенно совершать даже самые сложные обгоны. В городе, на трассе, на бездорожье — ты всегда знаешь, что движок вытянет.

И к классическому «автомату» именитой марки ZF — никаких претензий. Все переключения мягкие, своевременные и безошибочные. Так что настройка силового агрегата однозначно заслуживает оценки «отлично».

Оценить внедорожные возможности было особенно негде… Но вот попробовать «танковый разворот», когда тормоза прикусывают заднее внутреннее колесо, место нашлось. И, стоит признать, это весьма полезная «фишка».

А вот управляемость — так себе. Хотя чего другого было ждать от рамного гряземеса? Сделать откровенно пустую «баранку» чуть более отзывчивой удалось, применив соответствующие настройки. Но ключевые слова здесь — «чуть более».

Энергоёмкость подвески никаких донастроек не требует точно — она великолепна. И это чистая правда: да, будет немного шумно и иногда тряско, но здешнее шасси позволяет лететь по неровностям любого калибра.

А учитывая реальный расход «девяносто второго» бензина на уровне 10-11 литров, вывод напрашивается только один: если любите качественную рамную технику — надо брать. Oting неидеален, но очень хорош.

P.S. Оценить Oting «Паладин» редакции Quto удалось во время теста шин Ikon Tyres.