Почему автомобилисты часто попадают в смертельные ДТП с поездами

В последнее время произошло несколько громких аварий на железнодорожных переездах. Как правило, они заканчиваются гибелью водителя. А и пассажиров поездов. Почему они происходят, и что нужно, чтобы их сократить?

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Основная причина аварий на ж/д переездах - несоблюдение водителями правил дорожного движения, сообщили в РЖД. В первом полугодии 2024 года 90% случаев произошли по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, а 6% - когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум. Для сравнения: всего 4% аварий произошли из-за технической неисправности автомобиля на переезде. К слову, в прошлом году число ДТП на железнодорожных переездах в России выросло на 12%, в них пострадали 119 и погибли 54 человека.

В конце июля в Волгоградской области водитель КамАЗа выехал на переезд и столкнулся с пассажирским поездом Казань - Адлер. В результате девять вагонов сошли с рельсов. Всего в поезде были более 800 человек. По информации властей, пострадали более 150 человек. В больницах Волгоградской области остаются трое пострадавших при крушении поезда. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Водитель КамАЗа, как сообщили в областном комитете, скончался "из-за тяжести состояния" 7 августа.

Чтобы такого не происходило, напоминаем жизненно важные правила проезда железнодорожных путей.

Решил успеть - и не успел

В России насчитывается более 10 тысяч железнодорожных переездов, и периодически из разных регионов страны приходят новости о смертельных ДТП с участием автомобиля или пешехода на каком-то из них. В Екатеринбурге поезд врезался в Volkswagen. Водитель выехал на на рельсы, несмотря на то, что проезд был запрещен.

В Анапе водителю не захотелось стоять, как все. На кадрах с места происшествия видно, как белый внедорожник обогнал стоявшие на переезде машины по встречной полосе и попытался переехать пути на красный свет. В этот момент его снес проезжающий поезд. Невнимательность - одна из причин таких происшествий. Таксист в Ивантеевке ехал, ничего не замечая. На перекрестке горел зеленый, водитель поехал на него и не обратил внимания на красный сигнал переезда.

Железнодорожные пути кажутся некоторым беспечным водителям совсем маленьким участком, который они сейчас быстренько проедут, пока нет поезда. К сожалению, они не учитывают, что пассажирские и грузовые поезда развивают скорость до 90 км/ч при весе 900 тонн у пассажирского и 5-6 тысяч тонн у грузового состава. Поезд буквально сметает машину с путей, практически не оставляя шансов на выживание водителю и пассажирам автомобиля.

Когда доводы не работают, работают штрафы

Нормы правил дорожного движения в отношении проезда железнодорожных переездов жестче, чем для других участков дорог, потому что переезд - место повышенной опасности. Быстро остановить поезд невозможно: при его скорости и весе ему нужен тормозной путь длиной в 600-700 метров. Поэтому проще остановить автомобили перед путями и дать преимущество поезду.

Напомним, штраф за объезд шлагбаума или проезд путей на красный сигнал светофора в России - 5000 рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение права заберут на год (лучше так, чем при еще одном переезде на красный беспечного водителя собьет-таки поезд). Выезд на пути при заторе за переездом или неправильная дистанция для остановки перед переездом также штрафуются на 5000 рублей.

У железнодорожных переездов так же, как и на автомобильных дорогах, дисциплинировать безответственных водителей помогают комплексы фотовидеофиксации. К примеру, комплексы "Азимут 4", которые распознают признаки нарушения правил движения через ж/д пути. А именно пересечение их вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановку или стоянку на на нем.

Как работает камера фотофиксации на переезде

Рассмотрим, как же камера фиксирует проезд ж/д переезда на красный сигнал светофора. На переезде установлен комплекс фотовидеофиксации, подключенный к светофорному контроллеру, который переключает сигналы светофора и передает информацию о том, что включена красная фаза светофора, на комплекс фотовидеофиксации. Далее комплекс фотовидеофиксации делает две фотографии: когда автомобиль находится перед светофором и когда автомобиль уже проехал переезд. Обращаем внимание, что в доказательную базу обязательно включаются фотоматериалы, на которых видно, что в момент пересечения перекрестка автомобилем горит красный сигнал светофора. Кроме того, потенциальное нарушение всегда записывается на видео.

Система фотовидеофиксации работает на повышение дисциплины: все больше водителей стараются проезжать переезды по правилам и терпеливо ждать разрешающего сигнала светофора. К слову, комплексы фотовидеофиксации уже доказали свою эффективность и считаются одной из самых действенных мер снижения аварийности на дорогах.

Для "воспитания" пешеходов на ж/д переездах тоже есть новые технологии контроля. Так, с 2022 года в Московской области на ж/д станциях устанавливают камеры с функцией распознавания лиц, фиксирующие нарушения правил безопасности на железной дороге.

"Установка камер с распознаванием лиц - один из самых эффективных способов борьбы с несоблюдением правил перехода через железнодорожные пути. Мы начали реализацию данного проекта в 2022 году и уже установили 125 камер на 69 станциях Подмосковья - на тех, где было зафиксировано наибольшее количество смертельных случаев и нарушений правил. Благодаря этому на оборудованных камерами станциях смертность и нарушение правил перехода снизились на 90%", - отмечает заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Система способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. С начала этого года с помощью камер зафиксировали более 170 нарушений правил перехода, а количество нарушений на железнодорожной инфраструктуре снизили на 50%.

Также в Московской области ведется активная работа по ликвидации несанкционированных подходов к ж/д путям. С начала года 100 "опасных троп" выявили и устранили в 10 округах. Больше всего подходов ликвидировали в Одинцове - 15 троп.

Будьте осторожны на железнодорожных переездах, не пытайтесь поспорить с поездом, проскочить и успеть по своим важным делам. Самое важное дело - это ваша безопасная поездка. Запоминаем главное: уступил поезду - потом проехал сам.

Что значат специальные дорожные знаки

Перед любым железнодорожным переездом устанавливаются специальные дорожные знаки. Напомним их значение:

• За 150-300 метров до железнодорожного полотна вы увидите знак с тремя наклонными чертами красного цвета. Здесь пора снижать скорость, но обгон пока разрешен.

• За 100-200 метров до переезда ставится знак с двумя наклонными полосами. После него обгон уже запрещен, переезд будет совершаться в один ряд, если нет дополнительных рядов и соответствующей разметки.

• За 50-100 метров устанавливается знак с одной наклонной полосой. Тут запрещено и обгонять, и ставить автомобиль на стоянку.

• Прямо перед рельсами размещают дополнительные дорожные знаки - они сообщают об однопутной или многопутной железной дороге. Это очень важная информация, так как водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда на обоих путях.

Чего категорически нельзя делать возле железнодорожного полотна

Запрещено:

- разворачиваться

- совершать обгон

- двигаться задним ходом

- совершать остановку ил стоянку

Когда выезжать на пути опасно для жизни:

- если в пределах видимости показался поезд

- если шлагбаум закрыт

- если на светофоре загорелся запрещающий сигнал

- если запрещающий сигнал подал дежурный

- если сразу за переездом собралась пробка из машин

Что делать, если пришлось остановиться на переезде?

Высаживайте из машины пассажиров и выходите сами. Для подачи сигнала машинисту поезда существует специальное действие: возьмите в руку лоскут яркой ткани, фонарь или другой заметный предмет и описывайте им круги. Еще один вариант предупредить машиниста - звуковой сигнал клаксоном (один длинный гудок и три коротких).