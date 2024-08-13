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Совмещаю вождение с деятельностью пожарного: отзыв инструктора о работе в автошколе

Каждый водитель хотя бы раз задавался вопросом, хотел бы он стать инструктором по вождению. Начать такую деятельность непросто как в профессиональном, так и в психологическом плане.

Как устроена работа инструктора в автошколе
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Мы пообщались с инструктором Валерием, который поделился особенностями своей работы и рассказал, как начал обучать будущих водителей. Публикуем рассказ от первого лица.

Как я стал инструктором автошколы

Моя карьера никогда не была связана с автомобилями и вождением. В течение 17 лет я работал пожарным – работа сложная, но меня полностью устраивала.

В автошколе оказался случайно. Мой друг долгое время работал инструктором и стал активно звать меня к себе, хотя поначалу я эту идею отметал. Но все решилось само собой. Ко мне лично приехал директор автошколы, рассказал об условиях работы и пригласил на должность инструктора. Его слова меня убедили, и я согласился.

пожарный тушит огонь

Решил параллельно работать в двух местах: в автошколе и МЧС. Думал, что не справлюсь, но совмещаю две работы уже в течение пяти лет. Сейчас стал старшим пожарным, и это никак не влияет на деятельность в автошколе. График инструктора позволяет все успевать: несколько дней работаю пожарным, а все оставшееся время уделяю будущим водителям.

Что нужно, чтобы стать инструктором

Чтобы стать инструктором автошколы, нужно выполнить несколько условий:

наработать стаж вождения не менее трех лет; пройти курс инструктора и получить удостоверение для дальнейшей работы; хорошо знать теорию ПДД.

Есть еще и несколько личностных факторов, которые обязательны в работе инструктора:

стрессоустойчивость; хорошее настроение;желание помогать людям.

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Если у вас эти качества есть, то и работа инструктора, по моему мнению, будет приносить вам удовольствие.

Как устроена работа инструктора

Учебный курс в автошколе длится 2,5 месяца. За это время через одного инструктора проходит около 10 студентов. В среднем за день уроки вождения посещают от 3 до 4 курсантов, но бывает и больше.

В обязанности инструктора автошколы входит:

выполнение всех требований автошколы и Министерства образования;соблюдение всех правил движения, предусмотренных законодательством.

График вождения у студентов свободный, мы его согласовываем самостоятельно, чтобы всем было удобно. Катаемся много, потому что к концу курса каждый студент должен провести за рулем 56 часов. Стараюсь под всех подстраиваться: понимаю, что многие учатся и работают, поэтому свободное время у всех в дефиците.

загородная дорога

Первые уроки вождения обычно провожу за городом – там, где нет полос движения и не так много машин. Важно, чтобы курсанты почувствовали себя за рулем увереннее, тогда можно начинать кататься и в городских условиях.

На первом занятии обязательно рассказываю все устройство автомобиля и особенности управления механической коробкой передач. В процессе вождения стараюсь давать полезные советы, чтобы будущие водители понимали, как правильно вести себя за рулем, и не боялись этого. Например, рассказываю про особенности вождения машины в разные времена года, в мокрую и сухую погоду. Понимаю, что эта информация пригодится, когда в дальнейшем у них появятся собственные автомобили.

В процессе вождения могу «погонять» студентов по теории и дорожным знакам. Часто задаю вопросы, почему здесь уступаем дорогу или почему уступают нам, можно ли развернуться на данном дорожном участке и так далее. Хочу, чтобы в теории они тоже ориентировались, при этом связывали знания сразу с практикой.

Иногда перед отработками важных маневров даю студентам домашнее задание. Например, когда учимся разворачиваться на прилегающей территории, прошу курсантов дома нарисовать схему такого разворота с правой и левой стороны проезжей части и объяснить, в чем отличия таких маневров. Визуальные схемы помогают студентам быстро сориентироваться на дороге, когда им предлагается найти место для разворота. А это один из важных этапов дальнейшей сдачи экзамена в ГИБДД.

Самое интересное и неприятное в работе инструктора

водитель за рулем

Работа инструктора во многом схожа с профессией педагога. Мне нравится наблюдать за тем, как студенты, которые не умеют водить автомобиль, набираются опыта и становятся настоящими водителями.

Считаю, что на занятиях по вождению многое зависит от настроя как самого курсанта, так и инструктора. Я всегда стараюсь сохранять позитивную атмосферу, не повышаю на студентов голос, потому что знаю, как тяжело преодолеть первый страх вождения автомобиля. Это нормальный психологический момент, который со временем проходит, и я пытаюсь объяснить это всем новичкам на дороге.

В моей практике происходило много интересных историй, в основном только хороших. К примеру, была группа парней из местного техникума. Веселые, общительные, но за рулем все равно всех одолевал страх. Едем с одним из них, и тут он вместо тормоза нажимает газ. Вижу, что ситуация под контролем, но он перепугался и от страха сообразить ничего не может. Разгоняется, а у самого глаза круглые. Сам нажал на тормоз – вышли, попили чай, он отдышался. Говорит, что уже с жизнью прощался и благодарил меня за то, что вовремя сориентировался. Потом вспоминали и смеялись над этим.

Неприятности на уроках вождения, конечно, тоже случаются. Например, совсем недавно произошло первое ДТП с моим учебным автомобилем. Другая машина врезалась в заднюю часть нашего авто, виновником были не мы. Разобрались быстро, но все равно неприятно – такие ситуации происходят крайне редко.

Дорого ли содержать учебный автомобиль

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Да. В нынешних условиях обслуживание учебного автомобиля обходится «в копеечку». Дорого стоит и полис ОСАГО, и замена деталей при различных ремонтах, которые обязательно будут возникать.

За содержание учебной машины полностью отвечает инструктор, так как автомобиль личный. К примеру, мы сейчас касаемся на «Фабии» – машина надежная и не требует особого ухода. Поэтому средний чек по годовому обслуживанию у меня получается около 50 тыс. рублей.

Чтобы не тратить на содержание учебного автомобиля целое состояние, нужно внимательно следить за действиями студентов и вовремя пресекать их неправильные действия за рулем. В этом моменте вся ответственность лежит на инструкторе. Бывает, инструктор не уделяет должного внимания обслуживанию машины, а она может побывать в нескольких авариях – это небезопасно для студентов и в дальнейшем может сказаться на продаже автомобиля.

Чтобы не купить битую учебную машину, рекомендую перед покупкой обязательно проверить авто через сервис «Автокод». Отчет покажет, в каких авариях участвовал автомобиль, какие повреждения получил, есть ли у него неоплаченные штрафы ГИБДД и многое другое. С примером отчета можно ознакомиться по ссылке.

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Также рекомендую проверять продавца автомобиля. Проверка владельца авто покажет, является ли собственник банкротом, действительны ли его паспортные данные на момент покупки авто и прочее. С примером отчета можете ознакомиться по ссылке.

Стоит ли быть инструктором автошколы

Сразу скажу, что инструктор — работа не для всех. Желающих занять эту должность не так много из-за огромной ответственности и постоянных нервов. Как следствие – происходит быстрое профессиональное выгорание, которое иногда случается и у меня.

В целом, мне нравится работать инструктором. На уроках вождения я постоянно общаюсь с разными людьми, при этом не стою на месте и развиваюсь в своей профессиональной области. Результат работы меня мотивирует. Когда на дороге встречаю своих бывших учеников, уже настоящих водителей, всегда машем друг другу: я из учебного автомобиля, а они – уже из своего личного. В этот момент я понимаю, что с профессией не ошибся.

Материал подготовила Анна Никулина

Автоэксперт
Анна Никулина
ГИБДД