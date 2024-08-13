Автоэксперт назвал долгожданным решение расширить действие ОСАГО на Белоруссию

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал в беседе с RT долгожданным решение о том, что действие полиса ОСАГО будет расширено на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года.

«Действительно долгожданное решение, выгодно это будет, наверное, всем. В первую очередь тем людям, которые живут в приграничных регионах, жителям, допустим, Смоленской области, которые ездят туда-сюда регулярно, но и туристам тоже, потому что Белоруссия — одно из интереснейших направлений для выездного туризма», — отметил он.

Кроме того, специалист отметил, что с финансовой точки зрения так будет выгоднее для автомобилистов.

«Конечно, выгоднее, потому что сейчас надо покупать синюю карту. Её продают перед границей, везде объявления висят, как только въезжаешь в Смоленскую область, допустим. Можно купить в Москве, в том городе, где вы живёте, в страховой компании, но это стоит денег. Эта карта на две недели стоит около тысячи рублей, а тут серьёзная экономия», — заключил эксперт.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект, который позволит водителям при желании расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии.