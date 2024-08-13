Пикап Toyota Tundra попал в список авто, которые могут проехать 400 тыс. км

Американский автомобильный классифайд iSeeCars составил рейтинг машин, которые с большой долей вероятности смогут проехать без серьезных ремонтов более 400 тыс. км.

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Отмечается, что эксперты iSeeCars изучили автомобили, которые были проданы в период с 2012 по 2023 год, и создали рейтинг, используя средние показатели пробега в год. Выяснилось, что в среднем вероятность того, что машина проедет 400 тыс. км, составляет 8,6%. Но есть автомобили, у которых этот показатель больше, чем у остальных моделей.

Так, лидером в рейтинге стал пикап Toyota Tundra с показателем 36,6%. Далее идет Toyota Sequoia с результатом 36,4%. Третье место занимает Toyota 4Runner — 26,8%.

В рейтинг также попали Toyota Tacoma, Toyota Highlander Hybrid, Honda Ridgeline, Chevrolet Suburban, Toyota Avalon, Lexus GX, Chevrolet Silverado 1500, GMC Yukon XL, Chevrolet Tahoe, Honda Pilot, Honda Accord, GMC Sierra 1500, Ford F-150, Toyota Highlander, Nissan Titan, GMC Yukon, Honda CR-V.

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Также в топ-10 попали Toyota Corolla 2016 года выпуска, Toyota RAV4 (2018), Toyota Avalon (2018), Toyota Prius (2017), Toyota Tacoma (2022), Toyota Tundra (2021) и Toyota Sienna (2016).