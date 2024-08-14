Аэродинамические хитрости из разных эпох

На грузовой платформе мерседесовского «экспресс-транспортёра» — болид Формулы-1 модели W196, разработанный под руководством Рудольфа Уленхаута к сезону-1954. И тогда, и сейчас гоночные «формулы» имели открытые колёса — но в те годы это ещё не было обязательным по правилам. Поэтому специально для скоростных автодромов — в первую очередь, итальянской Монцы — мерседесовцы спроектировали особое обтекаемое оперение. Зализанные обводы, полностью скрывавшие колёса, давали значительный перевес в максимальной скорости: по воспоминаниям Ханса Херрмана, на трассе во французском Реймсе машина достигала примерно 290 километров в час — на 10–15 км/ч быстрее Ferrari. А вот на более техничных автодромах громоздкий кузов мешал пилоту ощущать габариты, поэтому использовали традиционное оперение с открытыми колёсами. В основе автомобиля — пространственная рама из алюминиевых трубок, внешние панели были изготовлены из магния. Двигатель — рядная «восьмёрка» объёмом 2,5 литра с десмодромным клапанным механизмом и системой непосредственного впрыска топлива, развивавший около 260 лошадиных сил. В 1955 году Хуан-Мануэль Фанхио, выступавший на Мерседесе, завоевал свой третий в карьере титул.