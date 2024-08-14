Аэродинамические хитрости из разных эпох

На этом Renault Alpine A442B экипаж Жан-Пьера Жоссо и Дидье Пирони одержал победу в «24 часах Ле-Мана» в 1978 году. Французский спорткар так называемой группы 6 был одним из первых ле-мановских прототипов с турбомотором — двухлитровой V-образной «шестёркой» мощностью около 500 лошадиных сил. В остальном же машина довольно традиционная для тех лет: построенный на основе алюминиевого монокока спайдер с удлинённой задней частью (что типично для Ле-Мана с его длинными прямиками). Но в ходе тестов в аэродинамической трубе зимой 1977-1978 годов в команде придумали один довольно авантюрный трюк, чтобы увеличить максимальную скорость: кокпит накрыли откидным колпаком из прозрачного пластика. При этом формально машина оставалась открытой: наверху было предусмотрено небольшое отверстие. У этого были свои недостатки — ухудшение обзорности и жара в кокпите. Но преимущества перевешивали: скорость на длинном шестикилометровом прямике «Ligne Droite des Hunaudières» выросла примерно на 8 километров в час. Как видно на фото, во время заездов на фестивале в Гудвуде колпак устанавливать не стали. Но он там точно был, ошибки нет: рядом с зеркалами можно рассмотреть его крепления из некрашенного алюминия.