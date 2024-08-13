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Автоэксперт озвучил реальную цену новой Lada Granta

Реальная цена автомобиля Lada Granta составляет до миллиона рублей, заявил в беседе с NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. Он подчеркнул, что в ней нет ничего сверхъестественного. Кроме того, отметил эксперт, автомобили собираются на территории России.

Автоэксперт озвучил реальную цену новой Lada Granta
© РИА Новости

Мы понимаем, что реальная стоимость собранного на территории своей страны автомобиля должна быть до миллиона рублей, тем более Lada Granta. В ней нет ничего сверхъестественного. Это не высокотехнологичный автомобиль. Это не электромобиль, который по определенным понятиям может стоить дорого, — пояснил Зенкевич.

Он отметил, что даже китайские автомобили, которые в России стоят по 3 млн рублей, в КНР продаются в пределах 1 млн рублей. Эксперт выразил мнение, что реальная цена на российском рынке на машины завышена в два раза. Он допустил, что рост стоимости связан со сложными путями доставки высокотехнологических комплектующих.

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650 тысяч рублей — будем считать это тайный заговор «АвтоВАЗа» дабы заманить египетских покупателей в наши сети. В целом, машина, наверное, и должна столько стоить. Сейчас говорят о сложных путях доставки высокотехнологических комплектующих. Все это стоит дорого. Может быть поэтому цена стала еще дороже. Но, если попросить экономиста все разложить, машина должна подешеветь, — заключил эксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее заявил, что автомобили УАЗ, которые в народе называют «буханки», не должны выезжать на современные дороги. По его словам, эти машины «не совместимы с настоящим временем и безопасностью».

Автоэксперт
Lada Granta
УАЗ
Lada
Ян Хайцеэр
Иван Зенкевич
Автоваз