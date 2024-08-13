Автоэксперт озвучил реальную цену новой Lada Granta

Реальная цена автомобиля Lada Granta составляет до миллиона рублей, заявил в беседе с NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. Он подчеркнул, что в ней нет ничего сверхъестественного. Кроме того, отметил эксперт, автомобили собираются на территории России.

Мы понимаем, что реальная стоимость собранного на территории своей страны автомобиля должна быть до миллиона рублей, тем более Lada Granta. В ней нет ничего сверхъестественного. Это не высокотехнологичный автомобиль. Это не электромобиль, который по определенным понятиям может стоить дорого, — пояснил Зенкевич.

Он отметил, что даже китайские автомобили, которые в России стоят по 3 млн рублей, в КНР продаются в пределах 1 млн рублей. Эксперт выразил мнение, что реальная цена на российском рынке на машины завышена в два раза. Он допустил, что рост стоимости связан со сложными путями доставки высокотехнологических комплектующих.

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650 тысяч рублей — будем считать это тайный заговор «АвтоВАЗа» дабы заманить египетских покупателей в наши сети. В целом, машина, наверное, и должна столько стоить. Сейчас говорят о сложных путях доставки высокотехнологических комплектующих. Все это стоит дорого. Может быть поэтому цена стала еще дороже. Но, если попросить экономиста все разложить, машина должна подешеветь, — заключил эксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее заявил, что автомобили УАЗ, которые в народе называют «буханки», не должны выезжать на современные дороги. По его словам, эти машины «не совместимы с настоящим временем и безопасностью».