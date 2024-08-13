5 самых безопасных автомобиля в мире по результатам краш-тестов

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) ежегодно проводит серию краш-тестов, по результатам которой составляют рейтинг и присуждают автомобилям рейтинг безопасности. Top Safety Pick+ — наивысший из них. Рейтинг составляется с 2013 года, и за это время ни одна модель не получала награду ежегодно. Но есть автомобили, которые попадали в список чаще других. Чтобы получить наивысший рейтинг, автомобиль должен получить хорошие оценки во фронтальном столкновении на малое перекрытие, на умеренное перекрытие, в боковом столкновении, на предотвращение столкновения с пешеходами.

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Honda Accord — 10 высших наград

Honda Accord получала награду IIHS Top Safety Pick+ в течение десяти лет существования рейтинга. Японский среднеразмерный седан — один из лучших автомобилей, когда речь идёт о безопасности. Комплекс «умных» систем безопасности Honda Sensing входит в стандартную комплектацию.

По итогам 2023 года Accord вошёл в тройку лидеров самых беспроблемных и ликвидных машин в России.

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Mazda3 — 9 высших наград

Mazda3 выпускается в кузовах хэтчбек и седан, оба варианта получили одинаковые оценки IIHS. Этот компактный автомобиль получил высшие оценки IIHS чаще, чем любой другой автомобиль, за исключением Honda Accord. Компактный автомобиль доставляет массу удовольствия от вождения, что делает его отличным выбором. Плавные линии и стильный профиль передают ощущение зрелости, хотя характер езды вносит нотки спортивности, заложенные в ДНК модели. Mazda3 сохраняет то удовольствие от вождения с уверенным настроем и хорошо поставленными манерами, которое делает её популярной среди тех, кто ведёт активный образ жизни.

В июле в России начались продажи модели, предназначенной для китайского рынка. В Москве автомобиль можно купить за 3,15 млн рублей.

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Mercedes-Benz GLE — 9 высших наград

Mercedes-Benz GLE получал награду IIHS Top Safety Pick+ на протяжении девяти лет. Благодаря этой оценке, GLE обоснованно можно назвать самым безопасным среднеразмерным кроссовером.

После того как компания Mercedes-Benz изменила правила наименования моделей среднеразмерных внедорожников, GLE-Class заменил внедорожник M-Class. Одним из худших поколений считается модель 2016 г.в., так как агентство J.D. Power присудила внедорожнику всего лишь 69 баллов из 100 за качество и надёжность. А лучшим годом выпуска считается модель 2018 года, которая получила оценку 84/100.

В России в предыдущем месяце средняя стоимость Mercedes-Benz GLE W166 снизилась на 3% до 4,15 млн рублей.

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Genesis G90 — 8 высших наград.

G90 — полноразмерный премиальный седан с относительно новым именем на автомобильном рынке. Агентство J.D. Power присудило модели высокий балл — 91 балл из 100. А от IIHS G90 получал высший статус на протяжении 8 лет. Столько же лет высокого рейтинга удосуживалась и другая модель бренда Genesis — G80.

За последнее десятилетие компания Genesis прошла долгий путь и стала одним из самых быстрорастущих брендов класса люкс. Одним из автомобилей, который помог Genesis завоевать такую популярность, стал полноразмерный седан высокого класса G90, который конкурирует с BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class.

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Hyundai Tucson — 7 высших наград

Это один из самых приятных в управлении компактных кроссоверов среднего класса. Автомобиль сочетает в себе впечатляющий баланс стиля и практичности. Смелый дизайн, комфортабельный салон, хорошее оснащение, плавная езда и полный пакет передовых технологий — и всё это по сравнительно доступной цене. Звучит, как сказка.

«Серые» южнокорейские кроссоверы поставляются в Россию и доступны во многих городах по цене от 3,08 млн рублей.