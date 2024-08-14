Тест-драйв нового Lexus RX 2024 года

Это сейчас RX модель китайского бренда Exeed, а ведь когда-то Lexus RX был самым продаваемым премиальным кроссовером на российском рынке много лет подряд. Да, может быть он не столь роскошен, как немецкие конкуренты, но и цена не такая заоблачная, а уж по надежности японец клал на лопатки всех соперников. Между тем, весь мир уже пересел на очередное поколение RX. С ним Алексей Дмитриев познакомился в Северной Америке. В этом материале — его впечатления.

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Не секрет, что марка Lexus изначально создавалась для заокеанского рынка. Аудитория Lexus в США традиционного была довольно возрастная, что диктует определенные правила игры. Несмотря на то, что средний возраст покупателей в последние годы снижается, я довольно части вижу в «эр-иксах» пожилые пары и невольно задаюсь вопросом: почему именно RX? Ведь кажется, он на машину пенсионера не тянет.

Если рассуждать рационально, то плюсов у RX хватает: цена, надежность, ликвидность и размер. Он дешевле немецких конкурентов, что позволяет отбирать клиентов не только у прямых одноклассников, но и у моделей классом ниже. Фактически RX конкурирует почти со всеми премиальными кроссоверами в диапазоне от 40 до 70 тысяч долларов, что составляет львиную долю рынка. Да и форм-фактор оптимальный... Из семи кроссоверов и внедорожников Lexus именно RX стал золотой серединой. Что касается надежности, то по результатам американских рейтингов марка традиционно в числе лидеров. Получается, как ни крути, RX — выбор рационального человека.

© Lexus

Успех Lexus RX в мире (и в России в частности) имеет вполне понятное объяснение. Рекорды продаж у нас ставило [предыдущее](/testdrives/lexus-rx-2019.htm), четвертое поколение модели, поэтому обратимся к нему и раскроем его секреты. Начну с небольшой поправки: RX был не просто самым популярным кроссовером, а вообще самым популярным автомобилем премиум-марки. То есть, он обгонял и более доступные модели вроде Audi A3, Mercedes CLA, BMW X1 или, скажем… Lexus NX. И секрет этих тиражей был не в том, какими качествами обладал RX, а напротив — в отсутствии лишнего. Рынок охотно записывал RX в конкуренты Мерседесу GLE и BMW X5. И это, возможно, лучший успех маркетинга в истории. Следите за руками: попадание в общий размерный класс — чистое лукавство: колесная база RX была меньше, чем у BMW X3, а длина – больше, чем у X5. Кроссовер буквально растянули за счет свесов (отсюда и такой неуклюжий профиль). Более того, Lexus мог позволить себе решительный демпинг: RX был почти вдвое дешевле, чем X5 или GLE. Ведь у него была куда более простая и дешевая платформа от Toyota Highlander и Camry — с поперечными моторами и передним приводом «в базе». У него не было дорогого внедорожного арсенала, как у GLE, или умного мехатронного шасси с системой X-Drive, как у BMW. Недостаток? Скажем по-другому: покупатели Lexus просто не доплачивали за то, чем не пользовались. Lexus RX не мог соперничать с BMW на асфальте и с Мерседесом вне его — но он и не собирался! Просторный качественный салон, дорогие материалы отделки и простые атмосферные V6 (как максимум) — клиенты не требовали большего! И получали престижный и уравновешенный по своим качествам большой кроссовер за половину цены Мерседеса.

Если говорить о внешности, то с того момента, как «песочные часы» закрепились на радиаторной решетке, дизайнеры Лексус не на шутку осмелели. Когда представили предыдущий, «четвертый» RX, я подумал, что увидел истребитель «стелс» на колесах. С такой внешностью автомобиль просто обязан не ехать, а лететь: быстро, резко и точно. Видимо впечатление было настолько сильно, что я купил себе такой четыре года назад и до сих пор на нем езжу.

© Lexus

И что же из этого RX умеет? Как выяснилось, немного. Характер кроссовера далек от спортивного: подвеска пусть и повторяет микропрофиль полотна, но на больших волнах старается позаботиться о водителе и пассажирах. Триста лошадей под капотом звучат впечатляюще, но на деле это уже довольно ленивые лошади, которые хотя и могут промчать галопом до «сотни» за 8 секунд, но большую часть времени предпочитают передвигаться рысью в пределах разрешенного лимита скорости.

Возможно, Lexus RX пятого поколения наконец-то задаст жару? Впрочем, кого я обманываю. Когда это японский бренд рисковал хотя бы ради чего-то великого? Нет, Lexus LC всё-таки исключение. В остальном любая кормящая модель японской марки эволюционирует ровно так, чтобы новый владелец, пересев из одной машины в другую с закрытыми глазами, не почувствовал разницы. Очевидно, что сверхзадача, поставленная перед создателями нового поколения, звучала примерно так: не навреди. Главное не отпугнуть традиционную аудиторию RX, а если получится ее немного расширить, то совсем хорошо. Смею предположить, что техзадание на предыдущее поколение звучало примерно так же.

© Lexus

За основу был взят дизайн предшественника, хотя слишком уж смелый рельеф заметно разгладили. С пропорциями тоже поработали. Если у прежней модели была довольно короткая колесная база с гигантским передним свесом, то у нового RX колесная база выросла на 6 см (2850 мм) при той же длине (4890 мм). Правда до правильных пропорций по-прежнему далеко, ведь вся прибавка далась за счет смещения задней оси ближе к корме, а метровый передний свес так и остался на месте, а вместе с ним и короткое «расстояние престижа».

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

В профиль кроссовер абсолютно узнаваем, ведь фирменный изгиб парящей крыши сохранился почти без изменений. Сзади модная нынче светодиодная «монобровь», которая уже стала атрибутом многих Лексусов. Что случилось с фирменной решеткой радиатора в виде песочных часов? Это явно намек на то, что эпоха автомобилей с ДВС заканчивается. Занавес на новом RX уже начал опускаться... Следующим шагом эволюции станут глухие решетки электромобилей, такие как у Lexus RZ, который вероятно и займет место RX в модельной линейке, правда пока рыночными успехами он похвастаться не может.

© Lexus

© Lexus

Я пересел из своего RX 350 четвертого поколения в тестовый RX 350 пятого — и почувствовал себя как дома. Даже показалось, что сиденья оставили без изменений, но нет — в районе лопаток боковая поддержка выражена сильнее, а подушка, кажется, точно такая же. На электронной приборке даже шрифт сохранили. Сэкономили? Не думаю — скорее это осознанный ход, чтобы адепту марки не пришлось долго привыкать. В Америке ведь как... взял машину в лизинг, прошло три года, а что брать взамен? Новое поколение как раз подоспело. Подписал пару бумажек — и через час уже уехал на новой машине.

© Lexus

Новинка во многом эргономически повторяет предшественника за одним существенным исключением. Если раньше считалось, что тыкать пальцем в экран не комильфо (поэтому в качестве посредника выступал либо неудобный джойстик, либо такой же неудобный тачпад), то позже премиум всё-таки сдался под нажимом пальцев. Как говорил Стив Джобс, «у нас на каждой руке по 5 стилусов». Современные дети даже в телевизоры пальцами тычут... да и взрослые не отстают, а значит обойдемся без посредников.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

Мультимедийка у RX поколения «5G» расположена в зоне досягаемости и даже немного развернута к водителю. Базовый тачскрин имеет диагональ 9,8 дюйма, а опциональный — 14 дюймов. Новая операционка Lexus Link Pro работает быстрее прежнего устройства, имеет голосовое управление, расширенный онлайн-функционал и удаленный доступ со смартфона. Однако, современной ее не назовешь. Порой кажется, что всё что делает Toyota/Lexus, устаревает еще на этапе проектирования, но, как говорится, и на том спасибо.

© Lexus

Перенастраиваемые кнопки на рулевом колесе могут ввести в ступор. Их функции меняются в зависимости от задачи, а текущее значение отражается на приборной панели или на проекционном дисплее в случае его наличия. Впрочем, есть и приятные нюансы. Виртуальный блок климат-контроля удобно расположен в нижней части дисплея и никогда не меняется, что позволяет легко им управлять. Две физические ручки управления температурой, расположенные по бокам экрана, хотя и придутся по нраву консервативной публике, но левую легко перепутать с кнопкой Start/Stop, которая разместилась выше.

© Lexus

За управление трансмиссией теперь отвечает нефиксируемый джойстик, алгоритм работы которого вполне логичен: на себя и вниз — Drive, на себя и вверх — Reverse, но управлять вслепую этими режимами, как раньше вряд ли получится, ведь кнопка Parking расположена отдельно. Впрочем, странно в 2024 году обсуждать кнопку P как инновацию.

Электрозамки дверей e-Latch раздражения не вызывают, хотя сам процесс открывания двери естественным не назовешь: внешние ручки стоят на месте, а кнопка расположена с внутренней стороны.

© Lexus

© Lexus

Для отпирания изнутри достаточно нажать рукоятку, хотя сохранилась и возможность механического открывания с помощью той же рукоятки, но для этого ее необходимо поддеть и потянуть на себя. Спросите, зачем такие ухищрения? Электроника может не выполнить команду на открывание двери если зафиксирует снаружи опасность. Например, приближающийся по соседней полосе автомобиль или велосипедиста. Человеческий фактор — по-прежнему самая частая причина аварий, поэтому современный автомобиль и в полосе удержится, и экстренно затормозит и припаркуется, а когда надо и из машины не выпустит.

© Lexus

© Сергей Юсин

© Сергей Юсин

Кстати, над рулем в некоторых версиях установлена камера слежения за состоянием водителя. Электронный комплекс Lexus Safety System+ 3.0, который включает адаптивный круиз-контроль и множество других ассистентов, может остановить машину, если распознает, что водитель уснул или потерял сознание. Какой там средний возраст покупателя, говорите?

© Lexus

Эпоха турбомоторов, пусть и с запозданием, дошла и до Lexus, поэтому новая турбо-четверка объемом 2,4 литра стала базовой для большинства моделей. Турбоверсия была и у прежнего поколения (2,0 л, 238 сил), но Америка предпочитала привычный RX 350. Старый атмосферный V6 звучит благороднее, но за счет неплохой шумоизолязции разница слышна только во время интенсивного разгона. Без турбо-лага не обошлось. Ощутима разница до и после раскрутки турбины, но учитывая, что участвовать в светофорных гонках на RX никто не собирается, недостатком это считать не могу. Да и победит все равно Tesla.

Бензиновая версия RX 350 хотя и уступает предшественнику по мощности (279 л.с. против 299 л.с.), но по паспорту едет до «сотни» быстрее (7,6 секунды против 8,2) за счет возросшего крутящего момента. Что касается расхода, то по паспорту он уменьшился, а по факту расход моего V6 и тестируемого автомобиля на значительном пробеге (больше 20 тыс км) составил меньше литра.

© Lexus

С переходом на платформу GA-K кроссовер обзавелся многорычажкой на задней оси вместо прежних стоек McPherson, а центр тяжести стал ниже. Кузов стал прочнее, при этом крылья и капот сделаны из алюминия, благодаря чему новый RX стал на 90 кг легче предыдущей модели. Передняя колея теперь шире на 15 мм, задняя — сразу на 50 мм, благодаря чему сзади он чем-то напоминает Mercedes-Benz GLE, который так же широко расставил «лапы».

RX по-прежнему отлично держит прямую, а прямых в Америке много. В повороты входит слегка лениво, но потом соглашается и неплохо пишет дугу. Подвеска стала чуть плотнее отрабатывать лежачих полицейских, да и крены слегка уменьшились. Однако в целом не могу сказать, что разница старого 350-го и нового насколько существенная, чтобы это было заметно, особенно типичному покупателю Лексуса.

© Lexus

Базовый Lexus RX не был и видимо уже никогда не будет по-настоящему драйверским автомобилем. Впрочем, целевая аудитория этого и не ждет. Перца в новый RX добавили ровно сколько, чтобы вкус сильно не изменился. Он едет достаточно плавно, достаточно стабильно и достаточно плотно отрабатывает неровности, чтобы быть подходящим для максимально широкой аудитории. Однако создатели постарались расширить список версий и комплектаций, чтобы угодить всем.

Самый доступный из гибридов — это Lexus RX 350h для тех, кого заботит в первую очередь расход топлива. Он имеет под капотом атмосферник 2.5 в паре с электромотором и электромеханическим вариатором. Такой тандем выдает всего 250 л.с. и 316 Нм, но по расходу топлива уже может показать вполне симпатичные 6,5 литра на сотню в смешанном цикле. Полный привод E-Four реализован за счет отдельного электромотора на задней оси. Такой гибрид может разогнаться до «сотни» за 7,9 секунды.

© Lexus

Версия RX450h+ представляет собой подзаряжаемый гибрид с полным приводом E-Four и более мощными электромоторами: суммарная отдача составляет 309 лошадиных сил. Такому кроссоверу положена литий-ионная батарея емкостью 18,1 киловатт-часа, которая обеспечивает 65-километровый запас хода на электротяге, а разгон до «сотни» занимает 6,5 секунды.

Топовый гибридный кроссовер носит имя Lexus RX 500h F Sport Performance, он получил турбомотор 2.4 и шестиступенчатый автомат. Стандартно для гибридной схемы передний электромотор установлен между двигателем и коробкой передач, но соединяется система парой сцеплений — гидротрансформатора нет. У этой версии полный привод называется Direct4 — он тоже реализован через электромотор на задней оси, но его мощность — уже солидные 109 л.с., а суммарная отдача такой версии составляет 371 л.с. и 551 Нм. Время разгона до «сотни» — 6,2 секунды. Вдобавок RX 500h F Sport Performance имеет полноуправляемое шасси и шестипоршневые тормозные механизмы на передней оси.

© Lexus

В рекламе нового поколения Lexus напирает на широкий ассортимент электрифицированных версий кроссовера, что вполне соответствует тренду «не электричка, так хоть гибрид». Список версий серьезного расширился, а значит «эр-иксу» будет что предложить и консервативным клиентам, которым вполне подойдет базовый кроссовер, мало чем отличающийся от предшественника. Тем, кто хочет погорячее, тоже будет из чего выбрать. Удлиненный Lexus RX L в линейку нового поколения не попал. Вместо него представлена отдельная модель Lexus TX с тремя рядами сидений, хотя песочные часы с его решетки куда-то исчезли и сделали его довольно безликим.

© Lexus

Стоимость нового кроссовера в Соединенных штатах лежит в диапазоне от 49 950 за базовый переднеприводный RX 350 до 64 100 за полноприводный RX 500h F sport Performance без учета налогов и доставки. Для ориентира: самая доступная версия BMW X5 sDrive40i (она заднеприводная!) обойдется покупателю в 61 600 долларов, правда она динамичнее любого «эр-икса» (5,3 секунды до 60 миль в час). Mercedes-Benz GLE 350 4Matic с двухлитровым турбомотором (259 л.с.) обойдется в 64 350 долларов, хотя он и медленнее (7 секунд до 60 миль в час). Напомним, GLE всегда полноприводный, а все силовые установки, включая базовую, представляют собой «мягкие» гибриды.

Новый RX уже доказал свою рыночную состоятельность, ведь он остался собой. В прошлом году по всему миру было продано 824 тысячи кроссоверов, что на 32% больше, чем годом раньше. В России же в лучшие годы RX находил по 10 тысяч покупателей, а сейчас RX почти исчез с рынка, ведь продажи буквально штучные. Впрочем, в салонах Москвы в наличии как минимум десятки автомобилей по цене от 8,6 млн рублей.

Стоимость дорогих версий переваливает за 11 миллионов. Рестайлинговые машины четвертого поколения тоже еще есть, правда цена на них ненамного ниже. Будем надеяться, что когда-нибудь RX вернется официально. Ведь секрет самого популярного премиального кроссовера был фактически найден еще в 1998 году, когда вышло первое поколение Lexus RX. И с тех пор японцы делают всё, чтобы не утратить его рецепт.