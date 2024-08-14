Как получить права на трактор

Разбираемся, какие права нужны на трактор, кто их выдает, сколько они стоят, какой штраф за езду без прав на трактор.

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Какие права нужны на трактор

Трактор причислен к самоходной технике. Управлять им можно с в/у тракториста-машиниста.

Категории тракторных прав

Тракторные права бывают 9 категорий, соответствующих классам техники (ст. 15 ФЗ №297):

АI – внедорожная мототехника со скоростью до 50 км/ч: мотовездеходы, снегоходы, снегоболотоходы.АII – внедорожная техника весом до 3,5 тонн с восемью сидячими местами: вездеходы.АIII – внедорожная техника весом от 3,5 тонн: карьерные самосвалы, вездеходы специального назначения.АIV – внедорожный транспорт для транспортировки людей, оборудованный более восемью сидячими местами: вахтовые и перронные автобусы.В – гусеничная и колесная техника с мотором до 25,7 кВт: миниэкскаватор и трактор, автомобили коммунально-уборочных служб.С – колесная техника с двигателем 25,7-110,3 кВт: экскаваторы-погрузчики, тракторы.D – колесная техника с двигателем 110,3 кВт: тракторы, пневмоколесные тракторы.Е – гусеничная техника с мотором более 25,7 кВт: бульдозеры, экскаваторы.F – самоходные сельхозмашины.

Чтобы ездить на технике определенного класса, надо получить права соответствующей категории.

Кому нельзя водить трактор

Ездить на тракторе не смогут лица, имеющие противопоказания по здоровью.

Получить права на трактор не смогут лица с такими заболеваниями, как:

болезнь Паркинсона;умственная отсталость;шизофрения;эпилепсия;паранойя;деменция;поведенческие и личностные расстройства;алкоголизм и наркомания;монокулярное зрение;глаукома;макулярная дистрофия сетчатки глаза.

Если имеются незначительные проблемы со зрением и слухом, транспорт разрешат водить только в очках или со слуховым аппаратом. Если отсутствуют конечности, могут разрешить управлять автомобилем с автоматической трансмиссией или транспортом, предусмотренным для инвалидов.

На управление самоходной техникой разного класса установлены возрастные ограничения. Ездить на ней разрешается со следующего возраста:

класс АI – 16 лет;класс В, С, Е, F – 17 лет;класс D – 18 лет;класс АII и АIII – 19 лет;класс АIV – 22 года.

Где получить права на трактор

Права на трактор выдает Гостехнадзор. Эта организация контролирует состояние самоходной техники, регистрирует ее, следит за правилами использования и выдает удостоверения на управление ею. Иные организации не уполномочены выдавать в/у на самоходный транспорт.

Как получить тракторные права: пошаговая инструкция

Получить права можно в три шага.

Шаг 1. Пройти обучение

Обучение вождению самоходной техники осуществляется лицензированными организацими. Цены в регионах разные, варьируются от 5 000 до 15 тыс. рублей.

Техника классов АII, АIII и АIV доступна только лицам с правами категории В, С или D соответственно и стажем вождения один год. В/у для ТС других категорий можно получить без удостоверения водителя.

Обучение состоит из 158 часов теории и 134-164 часов практических занятий.

На теории изучается:

устройство и принцип работы тракторного транспорта;основы безопасности при пользовании самоходной техникой;техобслуживание и ремонт;правила езды по дорогам (только при отсутствии в/у других категорий);оказание первой медицинской помощи при аварии.

Практические курсы включают:

вождение техники в разных условиях;работе на технике с использованием навесного оборудования;проведение несущественного ремонта.

Обучение длится два месяца.

Шаг 2. Сдать экзамен на права

Экзамен принимает Гостехнадзор.

На экзамене по теории обучающиеся выполняют тесты. В случае успешной сдачи оценка действует три месяца, в случае провала пересдача возможна через неделю.

Практика сдается в два этапа – на площадке и в городе. Если обучающийся провалится на любом из этапов, пересдачу назначат также через неделю. Справиться с экзаменами нужно с трех попыток. Если не получится, придется пройти повторное обучение.

Шаг 3: Подать документы для получения прав

Удостоверение выдает Гостехнадзор.

Из документов нужно предъявить:

паспорт;заявление на получение тракторных прав;свидетельство о пройденном обучении;удостоверение категории В, С или D, если права получаются на вождение техники класса АII, АIII или АIV;медсправку;экзаменационный лист с отметкой о сдаче экзаменов;чек об оплаченной госпошлине (500 рублей);два фото размером 3×4.

Права выдадут на следующий день. Документ будет действовать десять лет.

Замена водительских прав на трактор

По окончании срока действия документ необходимо поменять на новый, иначе назначат штраф за просроченные права на трактор.

Замена осуществляется в Гостехнадзоре.

Пакет документов, предъявляемых для замены прав на трактор, включает:

паспорт;заявление на замену тракторных прав;старые тракторные права;медицинскую справку;документ о завершенном обучении на управление самоходной техникой;квитанцию об оплаченной госпошлине.

Эти же документы подаются, чтобы получить права на трактор в случае порчи, кражи или потери.

Заново сдавать экзамены не нужно.

Штраф за езду на тракторе без прав

За езду на тракторе без прав назначают разные наказания – от предупреждения и штрафа до лишения и обязательных работ. Все штрафы за езду на тракторе без прав представлены в таблице.

Статья КоАПНарушениеНаказаниеСт. 12.7 ч. 1Управление самоходной техникой без прав (не получены или просрочены)Штраф 5000-15000 рублейСт. 12.7 ч. 2Управление самоходной техникой, будучи лишенным правШтраф 30 000 рублей, арест на 15 суток, обязательные работы на срок 100-200 часовСт. 27 ч. 4Повторное управление самоходной техникой, будучи лишенным правШтраф 50000-100000 рублей, обязательные работы на срок 150-200 часов

Штрафы следует погасить в течение 70 суток. В первые 20 дней на них действует скидка 50%. Оплата штрафов ГИБДД по госномеру ТС доступна на «Автокоде». После проведения платежа сервис отправляет квитанцию на электронную почту и передает данные в ГАИ.

Часто задаваемые вопросы

На чем можно ездить с правами на трактор?

Тракторные права позволяют ездить на гусеничной и колесной сельхозтехнике:

снегоходах;мотовездеходах;тракторах;самосвалах;экскаваторах;бульдозерах.

Какая фотография нужна на тракторные права?

В Гостехнадзор нужно принести два матовых фотоснимка размером 3×4.

Можно ли ездить на машине, если у тебя только права на трактор?

Нет, права на трактор не заменяют автомобильное удостоверение. Можно управлять только той категорией транспорта, которая указана в правах и на которую обучался водитель.

Можно ли на тракторе ездить по городу?

Да, трактора относятся к транспортным средствам. На них можно ездить по городу, но с соблюдением ПДД.