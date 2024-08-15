Юрист напомнил сумму штрафа за забытые дома водительские права

Стало известно, во сколько водителю обойдётся отсутствие трёх важных документов. Второй день в медийном пространстве обсуждают предложение депутатов Госдумы об отмене штрафа за оставленные дома права. Но пока он действует, нужно помнить, что за это нарушение сотрудник ГАИ наложит на водителя взыскание в размере 500 рублей, прежде пробив документ по базе данных и убедившись, что у задержанного есть право садиться за руль.

© Quto.ru

Аналогичное наказание предусмотрено, если у водителя нет с собой документов на автомобиль или полиса ОСАГО.

Также адвокат посоветовала забывчивым гражданам, передвигающимся на машине, в ситуации, когда транспортное средство отправлено на штрафстоянку, звонить ближайшим родственникам или друзьям с просьбой как можно быстрее привезти водительское удостоверение. В этом случае действия будут расцениваться правоохранителями как устранение причины задержания.

Накануне стало известно, что в России могут отменить штраф за забытые водительские права. В Госдуме прозвучало новое предложение, касающееся водителей, которые при поездке не имеют при себе прав, но документ есть в электронном виде на «Госуслуги Авто». Законопроект также подразумевает исключение административной ответственности за отсутствие водительских прав и СТС у водителя при их наличии на «Госуслуги Авто», и запрет на задержание автомобиля, если у водителя есть все документы в электронном виде.