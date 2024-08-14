Стало известно, зачем автомобилисту нужен теннисный мяч

Оказывается, теннисные мячи нужны не только для игры в сквош или большой теннис, и даже не для развлечения собак. Этот спортивный инвентарь может помочь автомобилисту в самой неожиданной ситуации.

© Quto.ru

Во время мойки машины, покраски или подкачки шин автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда шланг застревает под шиной. Попытки его выдернуть, как правило, ни к чему не приводят, только к раздражению — каждый раз приходится подходить и вынимать шланг.

У опытных водителей на этот случай есть лайфхак – нужно положить под колесо теннисный мячик. Шланг перестанет застревать и будет свободно скользить по мячику. Вместо теннисного мяча подойдёт любой детский мячик небольшого диаметра.

Ранее учёные назвали аромат, который улучшает реакцию водителя в экстренной ситуации на дороге. В ходе эксперимента был использован симулятор вождения, к центру управления рулевым колесом которого был подключен распылитель запахов. Когда машина «попадала» в непредвиденную ситуацию на дороге (риск столкновения с другой машиной или идущий в неположенном месте пешеход), начиналась выработка определенного запаха.