FAW BESTUNE T77: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАКТНЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ

Аббревиатура FAW (ФАВ) не зря содержит слово «first» (First Automotive Works - первый автомобильный завод) - это и правда первая китайская компания, производящая автомобили.

Компания была основана в 1953 году и была ориентирована на производство грузовиков. Сегодня FAW имеет в своей структуре несколько брендов и выпускает не только грузовой, но и легковой транспорт. Кроме того, в рамках совместных предприятий компания производит автомобили в сотрудничестве с такими брендами, как Volkswagen, Audi, Toyota, Mazda и другими.

Bestune (Бестюн) - это суббренд FAW, используемый для линейки производимых компанией легковых автомобилей.

Название бренда происходит от двух английский слов: best – «лучший», tune – «мелодия, звук, гармония» – и подразумевает совокупность всего самого лучшего в автомобиле.

Актуальная линейка Bestune представлена в России четырьмя моделями. Bestune T77 - не просто рядовая модель, это флагман бренда, современный автомобиль сочетающий в себе спортивный дизайн и современные технологии.

Экстерьер

Спереди T77 выделяется широкой решеткой радиатора с ячеистым рисунком, типичным для всей линейки BESTUNE.

Среди узнаваемых деталей экстерьера:

- горизонтально установленные головные LED-фары четырехугольной формы, линзованные, поэтому обеспечивающие яркий свет;

- оригинальные полоски динамических поворотных огней желтого цвета, расположенные под основной передней оптикой;

- массивные корпуса боковых зеркал, установленные на толстых ножках;

- красные светодиодные задние фонари с ярко-желтыми светящимися линиями в виде горизонтальных «подков»;

- округлые колесные арки;

- обвес из темного пластика по всему периметру автомобиля;

- хромированные наружные дверные ручки.

Что касается цветового решения, то данная модель доступна российским покупателям в пяти основных типах кузовной окраски – белая, красная, синяя, черная и желтая, плюсом три цвета могут сочетаться с черной крышей (белый, желтый и синий).

Интерьер

Интерьер Bestune T77 напоминает салоны роскошных автомобилей, благодаря двойному экрану на центральной консоли и хромированным элементам.

Просторный и удобный салон позволит наслаждаться каждой поездкой, а передовые системы и электронные системы помогут вывести комфорт и удовольствие от вождения на новый уровень.

Высокое разрешение 12 -дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы придется по вкусу ценителям высоких технологий и современного дизайна.

Стоит отметить, что в T77 необычно выполнены передние подголовники – они являются неотъемлемой частью спинок сидений (интегрированы в них), что придает салону спортивности.

Во всех модификациях предусматривается кожаная обивка сидений, также автомобиль по умолчанию комплектуется большой панорамной крышей с электрическим люком.

Технические характеристики

FAW Bestune T77 оснащен 1.5-литровым турбированным двигателем, который обеспечивает мощность 124 кВт (160 л.с.) и максимальный крутящий момент 258 Нм. Этот двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, что подчеркивает влияние немецких технологий на конструкцию автомобиля.

Познакомиться с кроссовером FAW Bestune T77 лично и пройти тест-драйв можно в Автосалоне «Евразия» по адресу:

- пос. Пригородный, Нежинское шоссе 8,

- г. Оренбург, ул. Транспортная, 2/2

Сайт: www.autoevrazia.faw-motors.ru

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Инн 5610075581

Огрн 1035605513305

Сайт https://autoevrazia.faw-motors.ru

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