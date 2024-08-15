Чем отличаются новые покрышки Ikon от старых Nokian

Автоиндустрия, производство комплектующих и компонентов в России переживает крупнейшую трансформацию со времен девяностых. Вот и история Nokian Tyres в нашей стране официально закончена. Мы уже побывали на бывшем заводе Nokian под Санкт-Петербургом, где производят покрышки под брендом Ikon. Как обстоят дела спустя полгода и какое впечатление производят шины в движении?

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Выстроенный под Санкт-Петербургом буквально за год завод «Nokian Tyres Россия» выпустил первую шину в 2005 году и быстро набрал обороты, выйдя на проектную мощность порядка 17 миллионов единиц в год. Причем две трети объема шли на экспорт в более чем 40 стран мира, включая Европейский Союз, США, Канаду, Китай, а ассортимент включал около 2000 позиций. В 2022 году Nokian Tyres заявила об уходе из России, в марте 2023-го завод перешел под крыло группы «Татнефть», компания же была переименована в Ikon Tyres и сфокусировалась на рынках России, Казахстана и Беларуси.

Процесс идет

Понятно, что такая глобальная реформа потянула за собой перестройку множества процессов, поэтому пока мощности во Всеволожске загружены примерно на 50%. Тем не менее на предприятии трудится 1200 сотрудников (в самые «жирные» годы на смены приходило до 1500 человек), а работа идет в режиме 24/7. Теперь главный потребитель – российский автомобилист, и доля продаж в России по итогам 2024 года должна стать рекордной.

Естественно, вопрос номер один: чем шины Ikon отличаются от Nokian? На сегодняшний день ответ короткий: по большому счету, ничем (из серьезных изменений – лишь установка шипов собственной разработки). В перспективе Ikon планирует предложить абсолютно новую линейку шин, и тогда, возможно, будет о чем поговорить, а пока по договоренности с финнами новый владелец имеет право использовать рисунки протекторов и рецептуру, оборудование также осталось во Всеволожске.

По уверению компании, все производственные процессы и стандарты Nokian сохранены. Ikon использует омологированное сырье от поставщиков из России и из-за рубежа, партнеры в основном остались теми же, но по понятным причинам усложнилась логистика. Если раньше большинство компонентов ехало из Европы, то теперь – из Китая и Индии. Но ключевые составляющие – например, натуральный каучук – по-прежнему импортируют из Юго-Восточной Азии. Многое еще со времен финнов поставляют наши производители, к примеру, определенные виды синтетических каучуков и металлокорд. Даже если в рецептуру и вносятся коррективы, то в соответствии с предодобренной финнами производственной «картой», в которой прописаны одобренные альтернативные материалы.

А вот на торговые марки Nokian Hakka и Nokian Hakkapeliitta у нового владельца прав нет, так что шины получили название Ikon. С брендом Nordman ситуация интересная: в соответствии с договоренностями Ikon может выпускать шины с таким именем. Но Nokian и за собой оставила право использовать это название, под которым финны традиционно продают шины «второго эшелона» – по сути, реплики снятых с производства покрышек Nokian. Чтобы избежать путаницы и возможных форс-мажоров в будущем, новые владельцы приняли решение с 2025 года отказаться от Nordman в пользу торговой марки Character.

На чем едем дальше?

Из летних новинок 2024 года – премиальная серия Autograph, на нее приходится около трети продаж. Сегодня она представлена в типоразмерах от R13 до R22 для легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов. И протекторы всех этих шин хорошо знакомы поклонникам Nokian!

Модель Ultra 2 в прошлой жизни называлась Hakka Black 2, Aqua 3 носила имя Hakka Blue 3, а Eco 3 – Green 3. Такой, казалось бы, бесхитростный ребрендинг потребовал изменения дизайна боковин, а это не такая уж простая задача. Пришлось с чистого листа изготавливать пресс-формы с новым дизайном и логотипом, причем у каждой модели в линейке Autograph он уникален. Отчасти с этим связан дефицит определенных размеров, который обещают вскоре удовлетворить.

Понятно, что все ниши сразу закрыть непросто, поэтому логично сосредоточиться на самых востребованных позициях. Например, ходовом среди многих китайских кроссоверов типоразмере 245/45 R20, которого раньше вообще не было в ассортименте.

Мне же довелось попробовать в деле все новинки, но установлены они были на разные автомобили, поэтому сравнения в лоб не получилось. В Eco 3 на тесте был обут лифтбэк Changan UNI-V, а кроссоверам Jetour X70 Plus и Jetour Dashing достались Aqua 3 SUV и Ultra 2 SUV соответственно.

Модель Eco 3 открывает линейку, это базовая покрышка размерностью от 13 до 18 дюймов, призванная обеспечить безопасность и комфорт в сочетании с экономией топлива семейным автомобилям средней и малой мощности.

Выруливаю за ворота завода на UNI-V. Мне приходилось ездить на этой машинке, и назвать ее супертихой и мягкой я бы не взялся. Но в сочетании с Eco 3 субъективно дела обстоят лучше: машина упруго шлепает по заплаткам, достойно нивелирует дорожную мелочь и не вздрагивает на стыках. Как будто едешь на высокопрофильной резине!

Такой характер быстро расхолаживает, поэтому даже на разбитых дорожках хочется прибавить ходу. А если еще вспомнить презентацию, на которой нам поведали об увеличенном объеме резиновой смеси в подканавочном слое протектора, что защищает шину от проколов и порезов на гравийных дорогах и способствует увеличению срока службы, то перед ямами уже и притормаживать не хочется. И именно в этот момент я получаю отрезвляющий пробой подвески: все правильно, нужно сбросить темп, тем более – за окном заморосило.

Первое впечатление на шоссе – очень умеренный уровень шума. На мокром шоссе я не почувствовал никакого дискомфорта даже в левом «колейном» ряду. Лифтбек уверенно держит прямую и не норовит «всплыть» над дорогой.

Хотя если разговор зашел о борьбе с водой, то это к Aqua 3 SUV, позиционируемой «для сложных условий северного лета» в городе и на скоростных и гравийных дорогах. Речь об эффективной работе в условиях изменчивой погоды с ранней весны до поздней осени. Шина заточена под езду даже в сильный дождь и, благодаря эффективному отведению воды из пятна контакта, предотвращает аквапланирование. Причем технологи Ikon подчеркивают, что шина отлично работает по воде даже будучи существенно изношенной.

На центральных ребрах протектора Aqua 3 SUV – канавки для ускоренного отвода воды, по которым она направляется в более крупные основные каналы и отводится из пятна контакта. За акустический комфорт отвечают шумопоглощающие канавки с полусферическими углублениями, напоминающие рисунок на мяче для гольфа. Причем этот дизайн уменьшает сопротивление воздуху и способствует охлаждению поверхности, а это в свою очередь повышает износостойкость. Еще одно интересное решение для увеличения ресурса – выступы на дне канавок протектора, работающие как удалители камней.

Модель Ultra 2 SUV адресована большим кроссоверам со спортивным характером и декларирует «ультрапрочность» и управляемость. В зависимости от типоразмера в конструкции один или два слоя текстильного корда, призванного выдерживать большие нагрузки, а также два слоя стального брекера и нейлоновый бандаж плотной навивки, который позволяет шине выдерживать нагрузки на высоких скоростях. Многослойное строение эффективно передает усилие на пятно контакта и обеспечивает надежное сцепление на высоких скоростях. На центральные ребра Ultra 2 SUV также нанесены диагональные канавки для эффективного отвода воды.

На Jetour X70 Plus и Dashing с двумя этими моделями шин мне удалось поездить по спецдорогам автодрома Игора Драйв: поскользить по покрытию, имитирующему лед, и «помокнуть» на участке для аквапланирования. Впечатления от Aqua 3 SUV и Ultra 2 SUV хорошие: сцепные свойства однозначно на высоте, комфорт также достойный. Этим славились шины Nokian, и преемственность Ikon тут налицо. Собственно, поэтому линейка Autograph – не из дешевых. Но ощущения от китайских машин на этих покрышках однозначно приятнее, чем при езде на многих стоковых китайских. Да и ресурс наверняка выше, а если так, то доплата оправдана.

Автономное плавание

Еще в переходный период, осенью 2022 года, во Всеволожске был сформирован Отдел исследований и разработок – этого подразделения не было в российском Nokian Tyres. В R&D сформированы группы по исследованию материалов, рецептуростроению, разработке конструкции, испытаний шин и сертификации. Задача на 2025-2026 годы – создание новых типоразмеров и моделей, которые отвечали бы запросам меняющегося автомобильного парка. Вот тогда мы и увидим шины собственного дизайна.

Пока же до конца нынешнего года Ikon Tyres представит еще несколько новых типоразмеров, а глобальные планы прописаны до 2035 года и включают использование сырьевой базы «Татнефти» и экспансию на другие рынки.

Помимо площадки в Ленинградской области, на 100% принадлежащей группе «Татнефть», в ее портфеле еще два предприятия, свежие заводы Bars в Узбекистане и Attar в Казахстане. Первый также в полной собственности «Татнефти», во втором она выступает мажоритарным акционером в партнерстве с «Группой компаний Аллюр», управляющей несколькими сборочными предприятиями в Казахстане. Очевидно, что в портфеле «Татнефти» будут формироваться новые бренды и модельные ряды шин, а значит, без современных «колес» мы не останемся точно.