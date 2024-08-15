Большой тест-драйв полноприводного Geely Atlas

Насколько Geely Atlas 4х4 отличается от переднеприводной версии. «По многочисленным просьбам трудящихся (колхозников, комсомольцев, ветеранов и т.п.)», — этой казённой фразой власти СССР любили объяснять советским гражданам причины принятия каких-либо решений. Но почему новое поколение «Атласа» вдруг примерило полный привод, объяснять не требуется: это действительно произошло по многочисленным просьбам.

© Quto.ru

В начале этого года, протестировав новейший Geely Atlas, мы искренне сокрушались: «перед машиной небольшая горочка, в которую легко влетают таксисты на побитых жизнью «бюджетниках», а модный Geely сначала медленно ползёт, а затем вообще сдувается, заставляя пятиться назад...»

Снежной зимой сразу стало понятно, что этой модели остро необходима полноприводная версия! В том, что она появится, сомнений не было: машина со сменой поколений переехала на модульную платформу CMA, на которой построена Geely Tugella, у которой есть трансмиссия 4х4.

И вот Geely услышала чаяния россиян, внедрив многодисковую муфту, что подключает задние колёса. Под капотом сохранилась бензиновая турбочетвёрка объемом 2,0 л (200 л.с., 325 Нм), но вместо 7-ступенчатого преселективного «робота» появился классический 8-диапазонный «автомат».

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

Эта связка прекрасно знакома владельцам современных Geely: на всех машинах «поднебесной» марки коробка радует мягким стартом, мягкими переключениями и внятными реакциями, а мотор отличается тихим нравом, умеренным аппетитом и бодрым характером.

Правда, у «Атласа» бодрость далека от молодецкой удали: его двигатель дефорсирован до 200 налоговыгодных ­«лошадей», так что разгоны получаются бодрыми, но не ураганными. Как показали измерения редакции Quto, в режиме «Спорт» кроссовер ускоряется до «сотни» за 9,1 секунды.

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

Кстати, у моноприводной модификации режимов только три — «Эко», «Комфорт» и «Спорт», а у нашей дополнительно имеются «Снег» и «Бездорожье». И это действительно классные пресеты: электронные имитации межколёсных блокировок позволяют городскому паркетнику творить почти чудеса.

Конечно, мы не насиловали тестовую машину жёстким оффроудом, но интереса ради сымитировали диагональное вывешивание — это когда автомобиль отрывает от земли заднее колесо. Так вот, с этим упражнением Atlas справился играючи, под хруст тормозов уверенно поехав дальше.

В остальном — ничего нового. Даже настройки подвески прежние: элегантной манерой проходить неровности этот Geely больше напоминает «Фольксвагены». И отточенной управляемостью китайский автомобиль также похож на лучших немецких одноклассников. Без преувеличений.

При этом внедрение многодисковой муфты и 8-диапазонного «автомата» не сделало модель более расточительной: в аналогичных режимах вождения родственный Monjaro съедает на 2-3 литра топлива больше. А вот «Атласу» даже при с амой разваязной манере вождения хватает 12-13 литров на 100 км пробега.