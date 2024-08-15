Эксперт назвал топ-5 ошибок, которые допускают при покупке автомобиля с рук

Даже сегодня с ростом прозрачности сделки купли-продажи автомобиля можно совершить массу ошибок при покупке машины "с рук". О том, что это за ошибки, "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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1. Осмотр ЛКП

Очень многие сегодня берут на осмотр автомобиля с пробегом толщиномеры и проходятся по кузову. Покупатели слепо верят тому, что покажет прибор. Однако они не учитывают, что сегодня на рынке очень много кузовных сервисов, которые выкрашивают автомобиль "под прибор". То есть толщиномер показывает, что элемент не крашеный, но по факту красился.

К тому же, элемент может быть просто заменен на новый, прибор также ничего не покажет. Рекомендую все-таки не слепо верить прибору, а проверять автомобиль на профессиональном СТО или привлекать к оценке экспертов.

2. Техническое состояние

Еще одна крайность - проверить машину через все онлайн-сервисы, но не заехать на СТО. Техническое состояние автомобиля обязательно необходимо тщательно проверять. Только профессионалы могут оценить исправность основных агрегатов и систем автомобиля, а также представить расчет будущих затрат на ремонт.

3. Юридическая чистота автомобиля

Не стоит забывать о проверке истории машины с точки зрения ФНП. Именно в нотариальной палате есть сведения о залогах и ограничениях в ГАИ.

4. Проверка VIN-номера

Очень частая сегодня история, когда в объявлении указывается один VIN-номер машины, а по факту он другой. Человек смотрит объявление, даже покупает платный отчет об авто, видит, что вариант хороший, выезжает на осмотр и вот тут забывает сверить VIN-номер. Эта уловка недобросовестных продавцов. Поэтому обязательно сверяйте VIN в объявлении, в платном отчете с тем, что в есть реальности.

Еще один нюанс с VIN-номером - обычному покупателю бывает сложно определить подлинность идентификационного номера транспортного средства. Он может быть искусно перебит, а выяснится это только в ГАИ. Поэтому обращайтесь на переоформление в ГАИ до завершения сделки.

5. Несущественные мелочи

Очень часто покупатели пытаются найти идеальный автомобиль с пробегом и начинают придираться к не самым важным мелочам. При этом они могут упускать какие-то серьезные неисправности.

Например, часто слышу, что износ руля говорит об огромном пробеге. Но это неверное представление. На многих моделях кожа на руле может заметно износиться за 50-100 тысяч километров пробега.

То же самое касается кузовных ремонтов. Если ремонт выполнен качественно и профессионально, то здесь нет ничего страшного. Это совсем не повод отказаться от автомобиля.