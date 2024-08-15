Как без проблем получить выплату в своей страховой по ОСАГО при ДТП

Автомобильные аварии всегда происходят неожиданно и всегда неприятны для участников. Зачастую больше негативных эмоций приносит даже не сам факт ДТП, а долгое оформление, бумажная волокита и бюрократические нюансы.

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В материале расскажем об упрощенной схеме компенсации вреда – прямом возмещении ущерба (ПВУ). Выясним, что это такое, какие преимущества у этого способа, как происходит компенсация ущерба.

ПВУ в страховании – что это?

Что такое ПВУ? Это возмещение вреда, причиненного в результате ДТП транспортному средству потерпевшего, осуществляемое в соответствии с законом об ОСАГО страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего – владельца транспортного средства.

ПВУ в страховании – это процедура, упрощающая возмещение убытков после дорожно-транспортного происшествия. Потерпевшему не нужно обращаться к страховщику виновника – вместо нее ущерб возместит его страховая компания. Чуть позже страховщики решат денежные вопросы между собой: страховщик виновной стороны перечислит деньги в страховую фирму пострадавшего. По факту, компенсацию выплачивает страховщик виновного водителя – ПВУ облегчает этот процесс для потерпевшего.

Преимущества ПВУ по ОСАГО

По статистике РСА, через ПВУ урегулировано около 70% всех страховых случаев.

Этому способствуют преимущества прямого возмещения ущерба:

Потерпевшему не надо обращаться в страховую виновного в аварии.Выплата приходит гораздо быстрее.Заявление рассматривается в короткие сроки.Отсутствует бумажная волокита.

Чтобы взыскать средства через свою страховую, необходимо соответствовать некоторым требованиям.

Условия для возмещения ущерба по ОСАГО

Возмещение ущерба по ПВУ возможно при соблюдении ряда требований:

Потерпевший не виновен в инциденте.В аварии не пострадало здоровье участника.У участников имеется действующий полис ОСАГО. Проверить его действительность можно на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) или через «Автокод» по госномеру авто.В ДТП повредились только автомобили.Контакт произошел между двумя или более авто. Произойти может как прямой контакт, так и, например, падение предмета из одной машины в другую, например, отлетит колесо и ударится о рядом стоящее авто.

Невыполнение хотя бы одного из условий обнуляет возможность прямой выплаты. В таком случае потерпевшему следует обратиться в страховую виновника ДТП.

Если у водителя нет полиса автогражданской ответственности, купить ОСАГО онлайн можно через сервис «Автокод ОСАГО». Он показывает предложения от разных страховых компаний, можно выбрать самое выгодное и сэкономить на оформлении страховки до 5 500 рублей. Полис придет на электронную почту. Его можно распечатать или сохранить на телефон.

Компенсация убытков потерпевшему

Соглашение о ПВУ в 2024 году регулируется статьей 14.1 ФЗ №40. Согласно ей, прямые выплаты осуществляются по следующим правилам: клиент подает пакет документов в компанию и отправляется на экспертизу, проводимую в агентстве или независимой компании. Заключение эксперта важно при возникновении разногласий, его стоит сохранить.

На экспертизе специалисты должны вынести вердикт о случайности столкновения, размере ущерба и рекомендовать определенную сумму к начислению.

Ущерб компенсируется двумя способами:

страховщик ремонтирует поврежденный транспорт;страховщик перечисляет деньги на счет пострадавшей стороны.

Ремонт в приоритете, но, если провести его нельзя, полагается денежная компенсация.

Предусмотрены и другие основания для перевода средств:

Автомобиль невозможно отремонтировать.Стоимость восстановления машины превышает 400 тыс. рублей, но потерпевший не готов доплачивать недостающую сумму.Рядом с домом клиента нет СТО, которые сотрудничают со страховой компанией клиента, а сам пострадавший не хочет ремонтировать авто в других сервисных центрах. При выборе выплаты денег компенсация будет осуществлена лишь частично, так как из нее будет вычтен износ автомобиля.

Размер компенсации при ремонте и выплате рассчитывается одинаково, но в случае с денежным возмещением страховая вычитывает износ автомобиля. Если ущерб возмещается посредством ремонта, машину забирают на СТО и чинят в течение 30 дней. Если авто не исполнилось трех лет, его ремонтируют у официального дилера.

Прямое возмещение ущерба по ОСАГО: пошаговая инструкция

Для выплаты по ПВУ потерпевшая сторона должна предпринять следующие шаги.

Шаг 1. Известить свою страховую компанию о страховом случае

Заявление можно подать через мобильное приложение или в офисе страховщика. Также заявление подается через сайт Госуслуги.

Шаг 2. Собрать документы

В перечень входят водительские права, СТС, европротокол (если авария оформлялась без ГИБДД) или документы, выданные ДПС. Можно не предоставлять оригиналы, а ограничиться фотографиями с телефона. Главное, чтобы все было читаемо.

Также нужно убедиться, чтобы в документах были указаны:

Сведения о государственных номерах, марках, моделях и VIN автомобилей.Реквизиты участников аварии, включая ФИО и адреса прописки водителей.Номера полисов ОСАГО каждого участника с наименованиями страховых компаний.Перечень повреждений и количество автомобилей, участвовавших в происшествии.Решение о виновности.Подпись и печать автоинспектора (если документ оформляла ГИБДД) или подписи обоих участников (если ДТП оформлено по европротоколу).

Шаг 3. Выслать фото повреждений для осмотра

Снимки могут быть загружены сразу, при сообщении о ДТП, или отправлены позже.

Шаг 4. Отдать в страховую компанию документы

В страховую следует подавать оригиналы документов.

Шаг 5. Дождаться решения

Страховщик рассматривает запрос в течение 20 дней, после чего сообщает, каким образом компенсирует ущерб – в виде ремонта или денежной выплаты.

Сложности при попытке получить прямое возмещение убытков по ОСАГО

При желании воспользоваться ПВУ по ОСАГО возможны разные проблемы. Например, после получения выплаты у потерпевшего могут обнаружиться проблемы со здоровьем, возникшие в результате аварии. В этом случае ему нужно обратиться к страховщику виновника с требованием возместить ущерб, причиненный здоровью. Доказательством будут служить документы из больницы.

Конечно, по инструкции всегда все четко и слаженно, но в жизни могут возникнуть проблемы, например, у виновника ДТП может попросту отсутствовать страховой полис. Что делать в таком случае? Для возмещения ущерба необходимо в течение трех месяцев с момента аварии обратиться в суд с исковым заявлением к виновнику и потребовать компенсацию как за материальный, так и за моральный ущерб. Компенсация высчитывается без учета износа авто.

Могут возникнуть и другие нестандартные ситуации. Например:

Если страховка неограниченная, а виновник аварии не вписан в нее, можно запросить компенсацию в своей страховой, а она уже затребует сумму со страховщика виновной стороны (регресс).Если страховая виновника лишена лицензии или признана банкротом, убытки обязан возместить страховщик пострадавшего участника ДТП, а позже он получить деньги от РСА. Когда подобное случится со страховой потерпевшего, он потеряет право на прямые выплаты – нужно обратиться в страховую виновника.

Виновникам ДТП, оформленного по европротоколу, следует знать, что их страховщик может потребовать возмещения выплаченных средств. Право регрессного требования применяется, если водитель:

специально причинил вред здоровью и жизни другого автомобилиста;находился в нетрезвом виде;не имел прав на управление автомобилем;не был вписан в страховку;ездил с просроченным полисом ОСАГО;починил, продал, утилизировал машину или предоставили недействительную диагностическую карту в течение 15 дней после аварии.

Права регрессного требования перечислены в п. 1 ст. 14 закона об ОСАГО.

Рекомендации для тех, кто желает воспользоваться ПВУ по ОСАГО

Для получения выплаты по ПВУ надо выполнить ряд действий:

Обозначить место аварии по ПДД: остановиться, поставить авто на ручник, включить аварийку и проч.Оформить ДТП по правилам. В течение часа с момента аварии необходимо сделать фотографии и видео с места происшествия. Это предписано «Правилами представления информации о ДТП страховщику».В течение пяти дней предоставить страховой компании электронный носитель с этой информацией. На фотографиях должны быть четко видны номерные знаки, повреждения автомобилей, расположение машин и дорожная инфраструктура. Если есть свидетели, должны быть видны госзнаки их авто.Предоставить заполненный и подписанный всеми участниками бланк извещения, выдаваемый при заключении ОСАГО, а также заявление о том, что данные на носителе не изменялись.

Часто задаваемые вопросы

Возможно ли возмещение ущерба по ОСАГО, если у одного из участников нет страховки?

Нет. Если полиса нет у потерпевшего, он в любом случае получит выплату. Если ОСАГО отсутствует у виновника, виновник будет компенсировать ущерб из своего кармана. Редко, когда виновник делает это добровольно, чаще всего такие ситуации решаются в суде.

Куда обратиться, если у страховщика потерпевшего отозвана лицензия?

В случае аннулирования лицензии или банкротства страховщика потерпевшего последний обращается к страховщику виновника для возмещения убытков, согласно п. 9 ст. 14.1 Закона об ОСАГО.

Можно ли обратиться в свою страховую компанию, если у компании виновника отозвана лицензия?

Да, но важно соблюдать все условия. Если хотя бы одно не выполняется, потерпевший должен обратиться в РСА, если страховщик виновного водителя не способен оплатить страховые возмещения.