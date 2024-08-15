Geely открыла продажи большого седана Preface

В России стартовали продажи бизнес-седана Geely Preface. Рекомендованная цена модели начинается от 2 999 90 рублей, а с учетом специальных условий — от 2 699 990 рублей. В базовой версии Luxury присутствуют шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, обивка сидений экокожей, электропривод водительского кресла, виртуальные приборы и большой — диагональю 13,2 дюйма — тачскрин медиасистемы.

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Единственная модификация предлагает двухлитровую турбочетвёрку (200 л.с. и 325 Н∙м), с которой состыкован семиступенчатый преселективный «робот». Трансмиссия — переднеприводная, хотя платформа, на которой построена модель, позволяет реализовать и полный привод.

Для удобства водителя предусмотрены четыре режима движения: Eco («Экономичный»), Comfort («Комфортный»), Sport («Спортивный») и Smart («Интеллектуальный»).

Важно отметить, что модель отличается солидными габаритами (4825 x 1880 x 1469 мм) и большой колёсной базой (2800 мм), а потому считается представителем класса бизнес-седанов.

Между тем, завод «Белджи» организовал производство седанов Geely Emgrand. Как стало известно редакции Quto, новую модели начали делать несколько месяцев назад. Машины изготавливают методом крупноузловой сборки.