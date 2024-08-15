Эксперт рассказал, зачем автомобилисты СССР заливали в фары тормозную жидкость

«За рулем» объяснил, зачем автомобилисты СССР заливали в фары тормозную жидкость.

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В это сложно поверить, но примерно полсотни лет назад на наших дорогах повсеместно стали встречаться автомобили, в фарах которых что-то подозрительно плескалось. Как правило, внутрь фар заливали тормозную жидкость красного цвета – БСК. Позже в фарах стала появляться жидкость желтого цвета – «Нева».

Зачем заливать тормозную жидкость в фары

Казалось бы, что это некое подобие тюнинга, за которым скрывалось желание как-то выделить свою машину в потоке. Действительно, фары с жидкостью смотрятся необычно, особенно по ночам. Но как быть раскаленной лампочкой в фаре, которая могла лопнуть, если на нее попадет холодная тормозная жидкость? Техническая составляющая в этом лайфхаке все же присутствовала.

Считалось, что добавление примерно 20 граммов БСК в каждую фару должно снизить концентрацию влаги, которая со временем накапливалась в каждом оптическом элементе (ЗР, №5, 1990). Разъяснение тогда дали в НИИАЭ. Мнение специалистов Сотрудники института проверили на стенде работу фары ФГ-140 (устанавливалась на Жигули), внутри которой плескалась тормозная жидкость БСК. Интересовали такие параметры, как светораспределение, температурный режим и прочие.

Заодно «За рулем» выяснил, ради чего весь этот «тюнинг» был задуман. Ситуация оказалась следующей. Оптические элементы при работе, естественно, нагреваются, а при последующем охлаждении с улицы в них подсасывается воздух. И если влажность этого воздуха высокая, то внутри фар выпадала роса – они запотевали. Такое действительно иногда происходило, из-за чего светоотдача фары ухудшалась.

Не все фары одинаковы Более современные на тот момент фары были уже укомплектованы галогенными лампами с высокой температурой колбы – 300-350°С. Таким фарам изначально полагалась вентиляция в виде двух отверстий для прохода воздуха. Одно находилось в зоне цоколя лампы, другое – в нижней точке корпуса отражателя. При этом нижнее отверстие одновременно являлось дренажным, для слива конденсата, но этого не требовалось, так как при включении ламп вода испарялась очень быстро. В старых же круглых фарах типа ФГ-140 или ФГ-140Б с двухнитевыми лампами А12-45+40 дела обстояли несколько хуже. Их рабочая температура составляла всего лишь +60…+80°С: нагрев был довольно слабый, а потому и надобности в вентиляции не было.

А вот про конденсат при проектировании фары никто не подумал. Отметим также, что отражатель фары страдал от коррозии. Вот почему для обладателей автомобилей с такими фарами логика в наличии тормозной жидкости, как ни странно, действительно была. Вред от тормозной жидкости в фарах Вред от такого тюнинга, конечно же, был. Из-за наличия БСК в фарах страдал дальний свет, поскольку жидкость перекрывала как раз ту часть отражателя, которая использовалась именно в этом режиме. Эксперты НИИАЭ отметили, что дальность освещения после такой доработки падает примерно на 20%.

Само собой, что менялся и спектр излучения фары. В результате на дорогах появились автомобили с красными огнями в передней части, что запрещено. Кроме того, как уже отмечалось выше, при тряске во время езды по кочкам нагретая лампа от соприкосновения с каплями жидкости может лопнуть. Что касается коррозии алюминированного отражателя, то такая неприятность встречалась примерно до середины 1970-х годов. Позднее заводчане стали применять кремнийорганическую пленку для защиты отражателя, потом в ход пошли полимеры.

В результате никакая доморощенная защита фаре стала просто не нужна. Кстати, обладателям автомобилей со старыми фарами, которые все-таки запотевали, тогда давали простой совет: включать дальний свет на стоянке, чтобы фары прогрелись. В движении просушка занимает очень много времени, а на стоянке на очистку стекла и отражателя фары от влаги уйдет минут 10.