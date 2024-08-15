Тест-драйв кроссовера Changan UNI-T

При планировании отпуска в Адыгее остров встал вопрос: «а на чем ехать»? Самолеты туда не летают, ближайший аэропорт в Краснодаре, но и он временно закрыт. Поезда туда тоже не ходят, только специальный туристический поезд раз в месяц, либо, опять же до Краснодара, а оттуда на общественном транспорте. Что долго, дорого и очень неудобно, когда ты с детьми.

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Соответственно, из Москвы оптимальным транспортом, чтобы добраться до Адыгеи, является автомобиль. Довольно далеко, порядка 1300 километров в одну сторону, но практически весь маршрут проходит по скоростной трассе М4 «Дон», что, в целом, быстро и достаточно безопасно, при соблюдении скоростного режима и элементарных правил безопасности. Именно поэтому мы решили совершить такое путешествие на кроссовере Changan UNI-T в нейтральном сером цвете в комплектации Tech.

Внешность автомобиля можно охарактеризовать тремя словами: модно, стильно, молодёжно. Эффектные 20-дюймовые колеса, огромная фальшрадиаторная решетка, узкие LED фары и фонари, спойлер с оригинальным внешним видом, образующий эмблему Changan. Убирающиеся ручки передних дверей и спрятанные в стойки ручки задних. Красивая внешность. Я бы назвал это кросс-купе.

Внутри всё тоже весьма интересно. Два больших экрана. Хорошая яркость. При любом освещении читаются отлично. На касание пальцами реагируют прекрасно. Информативность приборной панели вполне приемлемая. Дизайн «приборки» можно выбрать одну из трех, что угодно душе.

Стеклянная крыша производит вау-эффект. В горах было прикольно наблюдать за большими птицами, парившими высоко в небе. Дети были в восторге. А вот от чего дети были не в восторге, так это от высокой линии остекления, им было мало что видно в окна, так как они находились выше их голов.

Есть небольшие недочеты, о них только ленивый не сказал, потому особо не буду в них вдаваться, скажу только, что к шву на панели, который аккурат за рулем привыкаешь и перестаешь его замечать практически мгновенно. Разве что, для меня, человека 190+ ростом, сиденье было не самым удобным, хоть в нём и полно регулировок, но подушка все равно короткая, и как не настраивай, а колени висят, что немного быстрее утомляет в дальней дороге.

По ходовым качествам я был приятно удивлен. Автомобиль прекрасно едет, отлично держит дорогу и следует за поворотами руля. Достаточно предсказуемое скольжение на скользкой гравийной дороге в горах. Уверенный набор скорости с любых скоростей, 280 Нм крутящего момента дают о себе знать.

За 3300 километров пути ни разу не возникло каких-то неприятных ситуаций, связанных с автомобилем. Тормоза работали отлично. Автомобиль прекрасно тормозил при любых условиях, на любом покрытии. Кондиционер шикарен – при краснодарской жаре 35+ в салоне автомобиля было очень комфортно, но крышу пришлось закрыть.

Средний расход топлива составил 8,8л на 100 км при динамичном стиле езды. В представительстве Changan строго настрого предупредили, что лить только 95, что мы и делали, но в паспорте указано, что допустим и 92. Но это уже на свой страх и риск.

Адаптивный круиз-контроль – это фантастика, очень помогает в дальних поездках. Максимальная скорость при адаптивной «круизе» 130 км/ч, но больше и не надо. Адаптивность заключается в следующем: разгоняетесь, выставляете скорость и нажимаете кнопку, далее автомобиль следует на этой скорости удерживая безопасную дистанцию, как правило это 55-60 метров до впередиидущего автомобиля, удерживает полосу, иногда прося водителя, чтобы он все-таки держался за руль. Такая система позволяет очень серьёзно разгрузить водителя и не так сильно утомиться в длительных путешествиях.

Ещё из интересного. В багажник прекрасно помещается два больших чемодана. Сумка с ноутбуком хорошо легла в подпол багажника, туда-же поместилась сумка с фотоаппаратом. И единственное, что не хватало в багажнике, так это либо полка, либо тонировка стекла задней двери, очень там все нагревалось.

Вместо резюме. Отличный автомобиль эгоиста, а иногда и семьянина. Обладает яркой внешностью, прекрасной динамикой, неплохим интерьером. Думаю, для 25-35 летних людей – это прекрасный выбор.