Новая схема развода: почему дропы отбирают иномарки у россиян

Россияне столкнулись с очередной угрозой при покупке автомобилей из-за рубежа: обмануть покупателей теперь все чаще пытаются так называемые дропы в лице льготников из Белоруссии или посредников с Дальнего Востока, на которых растаможивали автомобили ради уплаты льготного утильсбора. В результате мошеннических схем у россиян отнимают уже купленные автомобили. О том, как не нарваться на дропов при покупке иномарки, — в материале «Газеты.Ru».

В России участились случаи судебных претензий посредников к покупателям иномарок, ввезенных из-за рубежа в последние два года, причем их жертвами становятся жители со всех уголков страны, рассказал «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. По его словам, сегодня речь идет уже не о единичных историях — проблема успела затронуть многих покупателей иномарок, привезенных из-за рубежа.

«Дропы — это одно из названий людей, которые помогают на себя оформлять транзит автомобилей, ввезенных из-за границы.

Как правило, они имеют определенные льготы на растаможку. Ими могут быть люди, проживающие на Дальнем Востоке, или многодетные семьи и инвалиды в Белоруссии. Благодаря дропам можно сэкономить и заплатить за растаможку меньшую сумму», — пояснил Шелков.

Он добавил, что дропам за их посредничество обычно платят небольшие деньги. При этом напрямую в сделке они не участвуют, даже подписи чаще всего за них ставят другие люди. Однако документально такой посредник все же становится одним из участников сделки — по сути, именно он числится продавцом машины.

«В какой-то момент дропу может показаться, что он получил за свои услуги недостаточно крупную сумму денег. Вот тут и начинается самое интересное», — отметил автокриминалист.

Схема обмана

По словам Шелкова, через некий промежуток времени такой посредник заявляет свои права на автомобиль, если своей рукой не подписывал договор купли-продажи. Он вправе заявить об этом в суд и потребовать признать договор купли-продажи недействительным.

«Дроп может сказать: машина моя, документы все оформлены на меня, поэтому, господа хорошие, я выдвигаю требования по извлечению автомобиля из незаконного пользования», — рассказал эксперт.

Также в дело могут вмешаться родственники льготника, предупредил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (занимается доставкой автомобилей из Японии, Южной Кореи и Китая). Родственники могут посчитать, что сделка вышла неудачной. В итоге они идут жаловаться, подавать судебные иски о том, что их обманули или им недоплатили.

«Это не вчера началось и не завтра закончится. Если охарактеризовать ситуацию кратко, то кроилово ведет к попадалову», — иронизирует собеседник.

По словам Рогова, перекупщики, которые привлекают в сделки таких временных помощников, зачастую пытаются пустить пыль в глаза клиентам, поэтому нарваться на недобросовестного продавца довольно просто.

«Перекупщики могут организовать сделку даже в здании бывшего дилера под классическую музыку и с кофе, который будет подавать молодой человек в галстуке и рубашке», — говорит Рогов.

И когда покупателю приходит иск, он не понимает, откуда взялась жалоба, если машину он вроде бы у дилера брал.

Как обманывают дропов

В сделке с автомобилями, которые россиянам доставляют из-за границы, страдают и сами посредники, что зачастую и становится причиной их претензий, объясняет автокриминалист Шелков. К примеру, еще недавно была популярна схема, когда недобросовестные таможенные брокеры занижали стоимость автомобилей. Например, машина стоила €50 тыс., но цену в таможенном инвойсе ставили €20 тыс. — это уменьшало ставку для расчета таможенных сборов.

Если это позже вскрывалось таможенниками, то доначисление сбора адресовалось именно на лицо, проводившее таможенную очистку, так посредники получали значительные штрафные суммы, при том, что они уже не являлись владельцами автомобиля.

«При этом льготник за всю сделку мог получить от заказчика только 10 тыс. рублей. В итоге дропы, не имея рычагов воздействия на организаторов схемы, подавали иски против конечных покупателей. Из-за любых проблем в цепочке сделки всегда страдает финальный покупатель автомобиля, потому что до него проще дотянуться», — пояснил Шелков.

Жертвой подобных претензий может стать любой россиянин, который решил приобрести автомобиль по «серой» схеме. Риск возрастает, если речь идет о пригоне машины в частном порядке.

Как обезопасить себя

Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно отказаться от сделки, где есть такие промежуточные владельцы, следить, чтобы при покупке все документы оформлялись на конечного покупателя.

«Нужно понимать, что прямая финансовая выгода всегда влечет дополнительные риски. Это логично. Но когда речь идет о покупке дорогого автомобиля, то тут у человека начинаются нервы, эмоции, трясутся руки и появляется огромное желание сэкономить. Поэтому подобные схемы популярны и применяются в огромном масштабе», – рассказал Рогов.

Также, чтобы не стать жертвой подобных схем, необходимо заключить четкий договор с ИП или юрлицом, а с физлицами договор лучше не заключать, уточнил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. В документе должно быть указано, что покупается, где, на какую сумму, какая стоимость доставки, таможни и прочие нюансы, отметил он.

Производить оплату нужно только в безналичной форме.

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Также Радько посоветовал прописать санкции за нарушение договора, например, если машина поставлена с задержкой.

«Еще надо внимательно смотреть все документы. Можно проверить ПТС на соответствующем ресурсе, легальность его выдачи и прочее», — сказал Радько в беседе с «Газетой.Ru».

Однако даже тут есть риск, поскольку поддельными могут оказаться другие документы. Поэтому тому, кто не хочет рисковать, лучше покупать машину у официального дилера — это будет дороже, зато с гарантией, подытожил юрист.