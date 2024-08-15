"Москвич" планирует продать 27 тысяч машин в 2024 году

Коммерческий директор московского автомобильного завода "Москвич" Максим Златокрылец заявил, что возрожденная марка планирует продать в 2024 году 27 тысяч машин.

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"Сохраняем план", - цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что всего за первое полугодие продажи "Москвичей" составили чуть более 10 тысяч машин.

А по итогам июля дилеры бренда реализовали 1364 автомобиля "Москвич". 200 машин - лифтбеки "Москвич 6", 40 - электрокроссоверы "Москвич 3е", остальное - бензиновые кроссоверы "Москвич 3".

Не так давно компания рассказала о планах по локализации производства. Так, Борский стекольный завод (БСЗ) выбран поставщиком стекол для кроссовера "Москвич-3/3e". В конце года также начнут использовать российские аккумуляторные батареи, колесные диски и шины.

В 2025 году запланировано внедрение отечественной телематики, обивок сидений и других компонентов.