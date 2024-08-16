Названы причины, из-за которых машина плохо заводится по утрам

В жизни случается всякое, и иногда утром любимый автомобиль может напрочь отказываться заводиться. Кто-то в этом случае бежит на автобус, чтобы не опоздать на работу, а кто-то засучивает рукава и пытается реанимировать машину прямо здесь и сейчас. Оба решения имеют право на жизнь, но сегодня попытаемся облегчить жизнь тем, кто решается биться с машиной до конца. Что проверить в первую очередь, если холодный мотор утром никак не хочет запускаться?

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Сразу оговоримся: как раз-таки любимый автомобиль таких подлостей владельцу делать не склонен. Если он обслужен и ухожен, риск бежать на остановку общественного транспорта минимален, а поиск неисправности на месте вполне оправдан. А вот если из цилиндров ещё лет пять назад сбежала последняя компрессия, катушки зажигания перемотаны изолентой, а забитый пылью воздушный фильтр сжался и пытается потихоньку уползти из своего корпуса в сторону дроссельной заслонки, пить боржоми поздно: не надо было доводить автомобиль до такого состояния. Впрочем, кое-что из списка ниже проверить можно: вдруг повезёт? Начинаем.

Что с током?

Начнём с самого простого: сел аккумулятор или где-то отошёл контакт. Вряд ли кто-то выходит утром с мультиметром в руках и осциллографом в кармане, поэтому сначала проверяем, надёжно ли закреплены клеммы АКБ и их состояние. Зелёный или белый окислы – это неправильно, но сейчас нет времени разбираться с причиной окисления: чистим клеммы и пробуем крутить мотор стартером. Панель всё так же мерцает, тухнет, а стартер только беспомощно щёлкает? Заряжаем аккумулятор и пытаемся снова. Не получилось – проверяем массу и плюсовой провод на стартере. Главное – не закоротить на плюс и минус себе на браслет на руке, на часы и всё остальное, поэтому лучше снять с АКБ минусовую клемму, всё хорошенько проверить и вернуть её обратно.

Если с напряжением АКБ всё в порядке, но стартер не крутит, проблема может быть именно в нём. Что делать в этом случае – можно почитать здесь, но напомню одну вещь: можно попытаться замкнуть контакты на втягивающем реле и заставить его работать напрямую. Такой способ подойдёт далеко не всем: во-первых, он помогает только в случае, если на втягивающее реле не приходит плюс с замка зажигания. При других неисправностях метод не поможет. А во-вторых, в большинстве случаев в современной машине проще подобраться к смыслу жизни, чем к стартеру. Так что оставим этот метод техническим маньякам, а всем остальным будет проще попытаться запустить мотор «с толкача» или «на галстуке». В одиночку, правда, этого не сделать – придётся искать помощников, а на машине с АКП в большинстве случаев невозможно и с тысячей помощников – проще отремонтировать стартер.

Сбои в системе питания

А бензин в баке точно есть? Допустим, да: он есть, но мотор всё равно не запускается. Возможно, бензин просто не поступает в цилиндры. Первая причина: не работает бензонасос. Включаем зажигание и слушаем, жужжит он или нет. Если нет, надо искать, почему. Хотя искать тут особо нечего: либо нет питания, либо он сломался. Или ещё более прозаичная причина: по какой-то причине остался активным иммобилайзер, который обычно блокирует работу бензонасоса. Поэтому проверяем охранную систему и пробуем снова. Не жужжит? Либо бежим на автобус, либо проверяем бензонасос. Как это делать – мы уже рассказывали, повторяться не будем.

Вторая причина летом и осенью не актуальна: речь про замёрзшую в топливной магистрали воду. Тут выход один: ждать оттепель или тащить машину в тёплый паркинг. Впрочем, холодный мотор и замёрзший мотор – это разные вещи, не будем валить их в одну кучу. Ко льду и снегу вернёмся поближе к зиме, а пока сконцентрируемся на более актуальных причинах.

Не такие очевидные причины – неисправность форсунок или дроссельной заслонки. Однако заметим, что текущая форсунка чаще не даёт запустить прогретый мотор, а не холодный, а неисправности дроссельной заслонки обычно проявляются на ходу, и не заметить их заранее сложно. В любом случае есть смысл выкрутить свечи и оценить их состояние. Если они сухие, но вспышек при попытке запуска мотора не было, это означает только одно: нет поступления бензина, и почти гарантированно в этом виноват бензонасос. А если мокрая только одна свеча, а не все (и ещё как правило — чёрная от нагара), возможно, в этом цилиндре переливает форсунка. Можно попробовать продуть цилиндры, выжав педаль газа в пол до упора и включив стартер, и попытаться ещё раз запустить мотор в штатном режиме — без педали газа (речь идёт, конечно же, об инжекторных автомобилях). Иногда помогает, но форсунку всё же придётся заменить.

Сбои в системе зажигания

Система зажигания способна подкинуть множество проблем, и быстро разобраться с ними не всегда возможно. Но попытаться можно.

Почти все беды зажигания сводятся к двум проблемам: искры вовсе нет или есть, но не тогда, когда нужно. Если искры нет, проверяем свечи, высоковольтные провода и катушки. Свечи не должны иметь видимых повреждений в виде убежавшего зазора и следов пробоев. При малейшем подозрении их лучше заменить. Кстати, если проблема в зажигании была выявлена и исправлена, но свечи остались залитыми после предыдущих попыток пуска двигателя, гонять стартер практически бесполезно. Что делать в этом случае – мы тоже уже рассказывали.

По большому счёту, если искры нет только в одном цилиндре, виновата либо свеча, либо катушка зажигания или высоковольтный провод (если на машине используются не индивидуальные катушки). И в случае пробоев проводов или катушек последствия в первую очередь будут заметны во влажную погоду, причём что на холодном, что на прогретом двигателе.

Однако не надо думать, что отсутствие искры только в одном из цилиндров не может существенно осложнить пусть двигателя. Мотор с утра не может сразу запуститься на оставшихся в строю цилиндрах, и для уверенного пуска холодного мотора важно, чтобы стабильная искра была во всех цилиндрах без исключения.

При этом прогретый мотор часто запускается на трёх цилиндрах почти сразу – это особенность программного обеспечения мотора, которое осуществляет холодный пуск по немного другому алгоритму, связанному с обогащением смеси, установке углов опережения зажигания и режимом прогрева катализатора без коррекции смесеобразования по сигналу с первого кислородного датчика. В технические дебри лезть не будем, просто запомним: если свечи в бензине, это значит, что бензин всё-таки поступает, но нет искры. Проверяем сами свечи, катушки, провода, прочищаем или меняем свечи и смотрим, что получилось. Не запускается? Тогда смотрим, что у нас со временем искрообразования.

Если стартер прямо с утра на холодном моторе крутит коленвал слишком легко и быстро, а мотор никак не хочет заводиться – это плохо, потому что, возможно, порвался ремень ГРМ. Если мотор «безвтыковый» – это ещё полбеды, можно заменить ремень и ездить дальше. А если клапаны встретились с поршнями… В общем, тут в любом случае лежит прямой путь в автосервис. Кстати, не стоит обольщаться, если ремень выглядит целым: если его последний раз меняли очень давно, у него могли срезаться зубчики. Увидеть это практически невозможно, поэтому если шкив коленвала вращается, а распредвал (или распредвалы) – нет, надо проверять ремень. Другой причины для этого нет.

Немного экзотики

Есть ещё более экзотические, но при этом довольно распространённые причины трудного утреннего пуска мотора. Первый – неисправность датчика положения коленвала. ДПКВ устроен просто, но всё-таки он иногда может выйти из строя. Но тут опять требуется оговорка: с неисправным датчиком одинаково сложно запустить и холодный мотор, и прогретый. Кроме того, есть и другие симптомы его неисправности: обороты могут быть нестабильными, машина на ходу может дёргаться или вообще глохнуть. Тем не менее его неисправность вполне можно отнести к теме сегодняшнего разговора. Проверить его можно мультиметром, но всё-таки более полную картину даст сканер и наличие ошибок Р0016, Р0335 или Р0336. В общем, забывать о существовании ДПКВ и возможности его неисправности не стоит.

Второе – качество топлива. Редко, но бывает, что машина отказывается заводиться после заправки на АЗС с некачественным топливом. Если накануне вечером вы заправились на незнакомой сомнительной АЗС, можно попытаться слить этот бензин и залить в бак несколько литров заведомо качественного. Ну и не забыть перед повторным пуском просушить свечи. Если бензина совсем мало, сливать его не обязательно, можно просто залить до пробки хороший бензин. К счастью, сейчас нарваться на настолько плохое топливо сложно, но гипотетически возможно всё.

У дизельной машины могут барахлить свечи накаливания. Конечно, летом это некритично, а вот в холодное время года про них помнить надо.

Иногда бывает трудно запустить мотор из-за сильного подсоса воздуха. Как правило, о нём говорят плавающие обороты, но если неучтённого воздуха слишком много, то запустить мотор будет сложно.

Совсем экзотические причины свойственны отдельным автомобилям, и их лучше изучать самостоятельно – мы не можем в одном материале рассказать обо всех тонкостях. Например, владельцы Фордов знают о том, что на многих моторах этого производителя шестерня коленвала крепится без шпонки, и если открутить болт этой шестерни, распредвалы разбегутся с коленвалом, все фазы уедут, и мотор не запустится (особенно с загнутыми клапанами). Увы, но иногда нужно помнить особенности конкретного автомобиля.

И всё-таки общая рекомендация существует: нужно вовремя проводить техобслуживание и реагировать на изменения в работе двигателя или поведения автомобиля сразу, как удаётся их заметить. И тогда мотор будет запускаться в любое время суток и холодным, и прогретым.