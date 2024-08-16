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Эта особенность АИ-92 сбивает с толку многих водителей

«За рулем» рассказал, как водители по незнанию убивают свои машины бензином.

Эксперт рассказал, как водители по незнанию убивают свои машины бензином
© За рулем

Ценовое преимущество бензина АИ-92 Основное преимущество этого бензина перед высокооктановыми – его более доступная цена. А, как известно, экономить на топливе стараются практически все водители. На сегодняшний день разница в цене между АИ-92 и АИ-95 составляет примерно 5 рублей, а это почти 10%.

В течение года каждый автовладелец тратит на заправку своего автомобиля около 85 тысяч рублей (при среднем годовом пробеге 17,5 тысячи км). То есть, 10% от такой суммы – приличная экономия. Но есть у такой экономии и обратная сторона. Как бы потом не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт двигателя, который, как может оказаться, не рассчитан на работу на низкооктановом бензине. В современных автомобилях чаще всего использование 92-го бензина допускается, но с ограничениями.

Рекомендации автопроизводителей Lada Granta, Vesta, Largus В руководстве по эксплуатации этих моделей написано следующее: «Предпочтительным топливом является бензин с октановым числом 95. Этот бензин позволяет достичь номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности. При отсутствии возможности использования бензина с октановым числом 95 допускается заливать бензин с октановым числом не ниже 92».

Audi Современные модели не рассчитаны на постоянную эксплуатацию на 92-м бензине. АИ-95 – минимально допустимое октановое число. В безвыходных ситуациях можно заправляться бензином с октановым числом не ниже 91. С учетом этого двигатель нужно будет поберечь от больших нагрузок и высоких оборотов. Что касается RS-моделей, то им требуются высокооктановые бензины 95 и 98. Mitsubishi В частности, речь идет о Mitsubishi Outlander с двигателями объемом 2.0 и 2.4 литра, Mitsubishi ASX с двигателем 2.0 литра и Mitsubishi Eclipse Cross с турбодвигателями 1.5 и 2.0 литра.

Для этих моделей разрешена эксплуатация с постоянным использованием бензина АИ-92. BMW Согласно руководству по эксплуатации допускается заправка автомобилей бензином с октановым числом от 91 и выше. BMW M High Performance с двигателем семейства S можно заправлять бензином АИ-95 и выше. То есть, если у вас «обычный» BMW, то можно всю жизнь ездить на 92-м бензине: «Расход топлива будет больше, чем на высокооктановом, и некоторое количество ньютонометров и лошадиных сил могут потеряться. Двигатель же будет нормально и безопасно для самого себя работать на 92-м».

Volkswagen «Народных автомобилей» (так переводится название бренда), которые можно постоянно заправлять только 92-м бензином, не производят уже очень давно.

«На лючке заправочной горловины присутствует наклейка, на которой указано рекомендованное значение октанового числа крупным шрифтом и минимально допустимое значение октанового числа (95 или 92, в зависимости от типа двигателя) более мелким шрифтом. Для отдельных двигателей допускается применение бензина с октановым числом 92, но только в ситуациях недоступности рекомендованного топлива».

Об этом говорится даже в инструкциях к автомобилям. То есть, длительная либо постоянная эксплуатация автомобиля с использованием бензина АИ-92 недопустима. Skoda Все бензиновые Шкоды при отсутствии других вариантов топлива краткосрочно могут эксплуатироваться на 92-м бензине. В случае постоянного использования низкооктанового топлива происходит ускоренный износ деталей двигателя.

В самых безвыходных ситуациях заправиться 92-м бензином можно только в расчете на поездку до ближайшей АЗС, где имеется высокооктановое топливо. Короткая поездка с использованием АИ-92 не должна пагубно отразиться на состоянии двигателя. Если же в двигателе произойдет детонация, а в результате экспертизы будет выявлен факт заправки 92-м бензином, то это признаётся негарантийным случаем.

Citroen, Peugeot, Opel Допускается заправка АИ-92 только модели проекта B9 с двигателем VTI 115: Citroen Berlingo Multispace / Citroen Berlingo; Partner Crossway / Partner; Opel Combo Life / Opel Combo Cargo. Остальные автомобили следует в любых ситуациях заправлять бензином АИ-95. Renault Renault Duster, укомплектованный двигателями ТСе150 объемом 1,6 литра, сертифицирован в России на эксплуатацию с использованием бензина АИ-92.

Для остальных моделей с бензиновыми двигателями допускается использование бензина с октановым числом не ниже 95. Mazda Во всех моделях этой марки рекомендуется использование бензина с октановым числом не ниже 95.

Porsche Для PHEV-моделей допускается заправка АИ-95. Остальные бензиновые ДВС Porsche рассчитаны на эксплуатацию с использованием бензина АИ-98.

Hyundai и Kia Рекомендации по марке используемого бензина для конкретной модели Hyundai и Kia можно узнать в инструкции по эксплуатации в разделе «Требования к топливу». Разрешается АИ-92, однако… Если автопроизводитель обозначил 92-й бензин в качестве резервного, то заправляться нужно только АИ-95. Связано это с конструктивными особенностями деталей двигателя, которые проектировались под высокооктановый бензин, но могут некоторое время работать на низкооктановом при условии небольших нагрузок.

Не стоит увлекаться частым использованием 92-го бензина, если он лишь допускается иногда, а не рекомендуется к постоянному использованию, поскольку это может привести к утрате гарантии (касается всех официально поставляемых в РФ автомобилей и производимых на территории нашей страны) и дорогостоящему ремонту двигателя.

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