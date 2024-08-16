Эксперт рассказал, чем можно легко отмыть руки после гаража

Эксперты «За рулем» проверили на эффективность очистители для рук.

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Испачкали руки? Помощник номер один в таких случаях – чистая тряпка! Мы убеждены, что любой химической очистке всегда должна предшествовать механическая – это ускорит и облегчит процесс.

Однако тряпка тряпкой, а последнее слово все-таки за профессиональным очистителем. Без его участия руки всё равно останутся загрязненными, а потому руль и всё вокруг будет заляпано. Для экспертизы мы приобрели дюжину средств автохимии в различных форм-факторах. Это и банки с крышками, и тюбики, и флакончик с ручным дозатором.

По традиции наших тестов в качестве загрязнителя использовали смесь битумной мастики и отработки моторного масла вперемешку с пылью от тормозных колодок. Участники Наши оценки относятся только к данной выборке препаратов, а потому не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции в целом.

Паста для очистки рук Примерная цена 220 ₽ Заявленные масса и объем 400 г, 0,65 л Запах чем-то напоминает опилки. Присутствует мелкий абразив. Грязь удаляет неплохо, но такой форм-фактор упаковки больше подходит для гаража. Для машины лучше поискать аналогичный препарат с дозатором или в тюбике. Рекомендуем ограниченное применение.

Паста для очистки рук с абразивом Примерная цена 260 ₽ Заявленный объем 220 мл Производитель пообещал апельсиновый аромат – что-то «цитрусовое» чувствуется. Удобная крышка с блокировкой. Абразив действительно есть. Грязь отмывает хорошо, смывается тоже легко. Удобно возить с собой. Рекомендуем. Очиститель рук с абразивом Примерная цена 310 ₽ Заявленный объем 700 мл Удобный форм-фактор с дозатором: средство легко наносится на руки. Запах очень слабый. Моет хорошо: абразив ощущается. ­Смывается легко. Рекомендуем.

Паста для рук очищающая Примерная цена 350 ₽ Заявленный объем 650 мл Паста оказалась откровенно жидкой: похоже, что она расслоилась. Присутствует мелкий абразив. Запах довольно слабый – отдушка. Моет неплохо, но консистенция восторга не вызвала. Рекомендуем ограниченное применение. Паста для рук очищающая Примерная цена 320 ₽ Заявленная масса 500 г Сразу чувствуется крупный абразив. Запах парфюмерный. Чистит грязь нормально, но для машины лучше поискать аналогичный препарат в тюбике.

Рекомендуем ограниченное применение. Паста-скраб для очистки рук Примерная цена 320 ₽ Заявленный объем 650 мл Чувствуется тончайший абразив. Легкая отдушка. Чистит хорошо, но больше подходит для гаража. Рекомендуем ограниченное применение. Очиститель рук от сильных загрязнений Примерная цена 280 ₽ Заявленный объем 200 мл Абразив средний. Запах слабый парфюмерный. Очищает хорошо. Смывается легко. Пользоваться тюбиком удобно даже в дороге. Рекомендуем.

Очищающая паста для рук Примерная цена 400 ₽ Заявленный объем 500 мл Ощущается присутствие мелкого абразива. Запах напоминает цитрусовый. Грязь удаляет неплохо. Но для машины лучше поискать иной форм-фактор упаковки. Рекомендуем ограниченное применение. Паста для очистки рук от особо устойчивых загрязнений Примерная цена 310 ₽ Заявленные масса и объем 410 г, 650 мл Запах слабый, нераздражающий. Ощущается присутствие абразива. Грязь удаляет средне, но смывается хорошо. Недорог. Рекомендуем ограниченное применение. Очиститель рук Примерная цена 580 ₽ Заявленная масса 2 кг Большая банка оказалась негерметичной и протекла.

Средство – полужидкое, без абразива. Чувствуется легкая отдушка. Пользоваться неудобно, даже в помещении. Вместе с грязью приходится удалять и сам препарат… Рекомендуем взять пасту с абразивом. Паста для рук от устойчивых загрязнений Примерная цена 380 ₽ Заявленная масса 550 г Средство выглядит как засохший комок. Плохой запах. Ощущается мелкий абразив. Грязь удаляет, но общее впечатление не из лучших. Рекомендуем ограниченное применение. Паста очищающая для рук Примерная цена 240 ₽ Заявленный объем 450 мл Обещаны три вида скраба – похоже на правду: внутри ощущаются даже мелкие камешки. Запах – химический.

Чистит хорошо. Если подобный препарат встретится в тюбике, пользоваться в дороге будет удобнее. Рекомендуем ограниченное применение. О влиянии форм-фактора Выяснилось, что руки при желании можно отмыть всеми купленными нами средствами. Удобство пользования? Всё зависит от того, где вы применяете средство. Меньше всего нам понравился форм-фактор банки с крышкой: пользоваться в дороге неудобно, а в гараже, пока банку откроешь, часть грязи с рук перейдет на тару. Оставлять же банку открытой нельзя – содержимое закаменеет.

Эффективнее упаковка в виде тюбика: из него никогда ничего не вытечет, а расход препарата будет минимальным. То же относится к флакончику с дозатором: лишнего он вам не отдаст, а его содержимое не испачкается при первом же знакомстве с грязными руками. Кстати, все испытанные препараты выпускаются в разных упаковках, а для использования в дороге рекомендуем выбирать тюбик.

Стандарты и реальность Некоторые производители указывают на соответствие своего препарата стандартам. Из проверенных нами средств ссылку на ГОСТ 31696–2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая» дают AVS Crystal, G‑Power, Kerry и «Эко Чистик». А производитель Pingo заявил высшую категорию направленной эффективности по ГОСТ Р 12.4.301–2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия».

С чистыми руками можно подвести итоги испытаний. По совокупности потребительских качеств мы отдали предпочтение средству AVS Crystal AVK‑660: руки чистит хорошо, неприятных запахов не ощущается, смывается легко, а купленная нами банка с дозатором удобна в гараже и на даче. Кроме того, похвалим средства Astrohim extra orange AC‑212 и Kerry KR‑198‑2. Интересен препарат 3ton, который единственный в выборке не имеет абразива. Своей неэффективностью он доказал, что для рабочих рук нужны чистящие средства именно с абразивом – и в линейке данной фирмы они тоже есть.