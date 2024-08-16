Автоэксперт объяснил идею ввести скидки на штрафы за неоплату парковки

Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре в Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России скидок на штрафы за неоплату парковки.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия позволит автомобилистам оплачивать штрафы за неоплаченную парковку со скидкой 50%. Поправку предлагается внести в статью 32.2 КоАП РФ. Предполагается, что оплата со скидкой в 50% будет доступна в первые 20 дней после наложения штрафа. Авторы законопроекта полагают, что эта мера может привести как к снижению бюджетных доходов, так и к увеличению их за счет лучшей собираемости штрафов.

Это разумное предложение. У нас уже существует возможность оплатить штраф за неправильную парковку с 50%-ной скидкой в тех случаях, когда водители останавливаются под запрещающим остановку знаком. Вместе с тем сейчас нельзя заплатить штраф за неоплаченную парковку в зоне платной городской парковки со скидкой, так что этот момент просто хотят уравнять. Надеюсь, нововведение приведет к сокращению числа соответствующих нарушений, ведь задача при выставлении штрафа – это все-таки их профилактика. И если водитель нарушил правила парковки, то у него должна быть возможность заплатить штраф со скидкой. Владимир Сажин Автоэксперт

Ранее в России предложили увеличить штраф за превышение уровня шума на дорогах в 50 раз.