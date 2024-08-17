Вспоминаем УАЗ «Патриот Спорт» и другие странные проекты российских автопроизводителей

Какие проекты российских автопроизводителей оказались провальными. В недрах отечественных автозаводов часто возникали довольно забавные проекты: как удешевить Fiat Ducato, как улучшить управляемость Lada Kalina и даже — как сделать хэтчбек Lada XRAY почти кроссовером. Вот только все эти вполне разумные на первый взгляд проекты объединяет одно: они, что называется, «не взлетели».

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Lada Priora Coupe

Чтобы сделать трёхдверную версию модели, АвтоВАЗ потратил просто огромное количество усилий! Дабы избавиться от пары задних дверей, инженерам пришлось переделать силовой каркас кузова, крышу, передние двери... Как отмечали сами вазовцы, суммарно было изготовлено около 150 новых деталей.

Но овчинка совершенно не стоила выделки. С 2010 по 2015 годы силами Опытно-промышленного производства удалось собрать лишь 2500 экземпляров псевдокупе. При этом недешёвую машину критиковали за низкий уровень качества: трёхдверки действительно были собраны менее аккуратно, чем остальные «Приоры».

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УАЗ «Патриот Спорт»

На рубеже 2008-2009 годов руководство Ульяновского автозавода взяло курс на тотальное удешевление моделей. Так появился внедорожник «Патриот Спорт», который создали на основе обычного «Патриота»: тут пригодились укороченная рама, задние двери и детали интерьера от давно забытого УАЗ-3160 «Симбир».

«Спортивная» новинка отличалась узким задним диваном, уменьшенным объёмом багажника и... скверными ездовыми повадками: у инженеров не хватило ни средств, ни времени на перенастройку подвески. В итоге, за шесть месяцев 2010 года машину выбрали только 1762 человек, и её выпуск признали нерентабельным.

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Lada Kalina NFR

NFR — это, пожалуй, лучшее, что можно было сделать из вазовской «Калины». Специалисты придворного ателье Lada Sport внедрили передний подрамник, мощные треугольные рычаги подвески, а также тормозные механизмы от Renault Megane. Мотор удалось форсировать до внушительных 130 сил.

Но цена... В 2016 году такие пятидверки продавали по 850 тысяч рублей. Для сравнения, Volkswagen Polo GT со 125-сильным 1,4-литровым турбомотором и шестиступенчатой «механикой» было реально купить 820 тысяч рублей. Так что тираж версии NFR оказался без преувеличения штучным.

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Fiat Ducato ЗМЗ

В конце 2000-х годов Sollers весьма успешно выпускал грузовички Fiat Ducato на своём елабужском заводе. Машины пользовались достойным спросом, хотя стоили недёшево. А чтобы снизить цену, в компании предложили оснастить машины двигателем производства Заволжского моторного завода.

С газелевским бензиновым сердцем грузовичок становился доступнее, но итальянская сторона посчитала, что такая переделка негативно скажется на имидже модели. Немного позже Sollers и Ford вообще рассорились, а новым партнёром российской группы стал американский Ford.

Lada XRAY Cross

Пожалуй, самый недооценнёный проект нашего времени... Мечтая создать полноценный кроссовер, команда инженеров самым радикальным образом перекроила шасси, а также перенастроила ездовую электронику Lada XRAY. Плюсом пошли улучшенная шумоизоляция, эффектный обвес кузова и доработанный салон.

Вот только снова получилось хорошо, но дорого. Вместо переднеприводной Lada XRAY Cross можно было купить пусть базовый, но полноприводный Renault Duster! И, наверное, не нужно пояснять, какой выбор делал потребитель. После ухода Renault из нашей страны АвтоВАЗ свернул выпуск всего семейства XRAY.