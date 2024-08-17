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4 быстрых автомобиля из популярных фильмов

Главные герои кинолент о гонках. 4 известных спортивных автомобиля. На протяжении многих лет автомобили были неотъемлемой частью Голливуда. Сценаристы использовали различные автомобили как символы, чтобы подчеркнуть личности своих персонажей, а то и вовсе использовали машины в качестве героев фильмов и телешоу. Представьте себе мистера Бина без зеленого Mini 1977 года, или Уолтера Уайта без Pontiac Aztek в Breaking Bad, а может быть, даже Джона Уика без его Mustang 1969 года. Автомобили играют неотъемлемую роль в создании персонажей и дополнении сюжета.

Вспоминаем четыре быстрых автомобиля из популярных фильмов
© Quto.ru

Dodge Charger: «Форсаж»

Может быть, в реальной жизни автомобиль не может одновременно ехать и гореть, но Dodge Charger Доминика из франшизы «Форсаж» — это истинный маслкар, который в киноленте приобрёл некоторые необычные способности. Из 11 фильмов «Форсаж» Charger участвовал в семи. Каждый раз за рулём автомобиля 70-го года сидел Вин Дизель в роли Доминика Торетто. Доминик Торетто и его Dodge Charger R/T 1970 года практически неразлучны во франшизе. В кино он ездит на разных версиях этого культового маслкара, поэтому поклонники блокбастера ассоциируют Доминика именно с Dodge Charger.

В 1970 году Dodge Charger предлагался с пятью вариантами двигателей: 225-кубовым slant-6, 318 V8, 383-кубовым, биг-блоком 440 и 426 Hemi мощностью от 124 до 425 л.с.

Автомобиль становился важной частью огромного количества фильмов, в том числе «Буллит», «Блэйд»,«Доказательство смерти», он даже становился Бэтмобилем. А суммарно автомобиль мелькал в более чем 300 кинолентах и сериалах.

© Ford

Ford Mustang: «Буллит» и «Джон Уик»

За годы своего существования Голливуд подарил нам несколько великолепных сцен погони на автомобилях. Но сцена из фильма «Буллит» 1968 года, пожалуй, одна из самых культовых. С участием Стива Маккуина и великолепного Ford Mustang GT 390 1968 года, фильм изменил не только голливудский подход к сценам погонь, но и судьбу Mustang. Благодаря фильму, Mustang 68-го года стал такой иконой, что Ford даже отдал дань уважения фильму, выпустив специальные версии Bullitt для последующих поколений маслкара.

Оригинальный Mustang 1968-го года, который снимался в фильме, был продан на аукционе за более чем 3,7 млн долларов.

Модель Mustang 69-го года стала визитной карточкой Джона Уика в одноимённом фильме. В киноленте Джон Уик становится владельцем культового Ford Boss 429 1969 года, который входит в число лучших «Мустангов». Автомобиль оснащался 7-литровым 375-сильным V8, который разгонял Mustang до ста за 5,4 с. Но на одном из кадров фильма хорошо видно, что Mustang, которым управляет Киану, имеет автоматическую коробку передач, в то время как оригинальный Boss 429 был доступен только с четырёхступенчатой механической коробкой. Изучив эту и многие другие детали автомобиля, поклонники пришли к выводу, что автомобиль из фильма только выглядит, как Boss 429, а на самом деле под его оболочкой скрывается Mach 1, который был более доступен.

Кроме того, автомобиль засветился в «Форд против Феррари», «Угнать за 60 секунд», «Трансформеры: последний рыцарь» и в нескольких частях франшизы «Форсаж». А суммарно — почти в двух сотнях кинолент.

© Subaru

Subaru Impreza WRX: «Малыш на драйве»

Среди автолюбителей фильм «Малыш на драйве» считается культовой классикой, ведь в нём показаны дрифт и трюки эпического масштаба. Истинная суть фильма — это история о ловком ограблении банка, написанная бывшим грабителем. Но сюжет сгущается благодаря потрясающим навыкам водителя-беглеца на ярко-красном Subaru Impreza WRX 2006 года. Четырёхдверный седан с турбированным 2,5-литровым двигателем пользуется заслуженной славой на раллийных трассах, поэтому он идеально подходит для выполнения заносов и трюков, показанных в фильме.

Один момент запоминается особенно: автомобиль развернулся на 180 градусов под грузовиком. Дорогу для этого трюка даже специально залили водой, чтобы усилить скольжение.

© Aston Martin

Aston Martin DBS V12: «Казино «Рояль»

Джеймс Бонд и Aston Martin можно назвать синонимами. В реальном мире DBS остаётся одним из самых вневременных автомобилей, которые когда-либо существовали, и это даже не учитывая его 510-сильный 5,9-литровый V12. Несколько ключевых усовершенствований киноавтомобиля DBS включают скрытый отсек для оружия и до неприличия усиленное шасси. Несмотря на то, что это не самый подготовленный к военным действиям Aston, который появлялся в фильмах о Бонде, он остаётся самым популярным автомобилем Бонда, не считая, конечно, DB5.

Именно этот Aston Martin сумел сделать невозможное — перевернуться вокруг своей оси аж семь раз! За этот трюк автомобиль попал в книгу рекордов Гиннеса. А вообще, за время съемок картины профессиональные каскадеры сумели обойтись «малой кровью» и разбили всего три DBS, общей стоимостью под миллион долларов.

Автоэксперт
Pontiac Aztek
Aston Martin DBS
Dodge Charger
Subaru Impreza
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Вин Дизель
Стив Маккуин
Джеймс Бонд
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