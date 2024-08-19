История хорошо известного армейского Тигра началась с заказа от подрядчика из Арабских эмиратов — ему нужна была разработка военного автомобиля. Но в какой-то момент арабы вышли из проекта, и ГАЗ остался с готовой машиной, оплаченными счетами, но без клиентов. Кстати, похожим образом начиналась история мерседесовского G-Класса. Так или иначе, судьба Тигра сложилась удачно: он пошел в серию и попал в армию России. Но наш сегодняшний герой, гражданский ГАЗ Тигр 2, был не так удачлив и сегодня о нем практически никто не помнит.

Его заводской индекс ГАЗ-3121, и это экспериментальная версия, которая должна была быть меньше, быстрее и дешевле военного Тигра ГАЗ-2330. При этом тут независимая подвеска, клиренс под 40 сантиметров, полный привод с блокировками и понижайкой, система подкачки колес. В общем, Тигр 2 мог быть серьезным внедорожником или более брутальной реинкарнацией Hummer H2, но стал всего лишь музейным экспонатом. В серию машина не пошла — ГАЗ тогда сосредоточился на коммерческом транспорте, и, как оказалось, не зря. Так что же это был за автомобиль и почему его судьба сложилась неудачно? Смотрите новое видео.

Кстати, по этой ссылке можно посмотреть и «забытый ответ Ленд-Крузеру» от ГАЗа. От несостоявшейся модели Атаман 2 сохранился единственный прототип 25-летней давности — и это еще один нереализованный проект нижегородского большого внедорожника.

А еще у нас есть материал про другой «Хаммер по-русски», сделанный из ГАЗ-66. Это по сути реплика американского Hummer H1 из запчастей легендарной «Шишиги». Но кто и зачем это сделал? Все подробности в видео.