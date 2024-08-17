Эксперт предупредил об очередном повышении стоимости запчастей

Из-за колебания курса рубля, таможенных пошлин, санкций и других причин к концу года цены на автомобильном рынке снова пойдут вверх, заявил изданию RG.ru руководитель отдела по работе с юридическими лицами «Страховой брокер AMsec24» Роман Астафуров.

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По его словам, к началу следующего года цены на запчасти и обслуживание машин увеличатся на 2−3%.

Кроме того, покупка европейских машин станет ещё сложнее. Однако спасут россиян китайские и отечественные производители. По словам эксперта, в ближайшие несколько лет продажи российских машин значительно увеличатся из-за появления новых моделей. Цены на них вырастут, но незначительно.

Специалист считает, что в ближайшие 2−3 года российский автомобильный рынок будет оставаться стабильным. Для резких спадов и критически низких продаж нет поводов. Однако прогнозировать дальнейшее развитие пока сложно из-за экономических и геополитических факторов.

Эксперт считает, что резкий рост цен на автомобили, возможно, будет сдерживаться увеличивающейся конкуренцией и изменениями в потребительском спросе. Также повлиять на динамику рынка может господдержка.