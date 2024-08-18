Раскрыты главные проблемы с ремонтом авто из России и Китая

Многие россияне сталкиваются с многочисленными проблемами в ходе ремонта авто как российского, так и китайского производства. Об этом Lenta.ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

© Газета.Ru

«Если говорить о российских автомобилях, тут сложностей с деталями нет по поводу ремонта. Единственное что, конечно, все сильно подорожало за последние два года. Общий рост цен, и говорить, что масло подорожало, а шестеренки нет — такого быть не может», — заявил он.

Моржаретто добавил, что при ремонте китайских автомобилей проблемы возникают совершенно разные.

«Есть модели, которые пришли сюда по параллельному импорту, они могут быть очень популярны, могут быть не очень. Там есть серьезные проблемы, связанные с обслуживанием, с поставкой запчастей, бывают ситуации совсем сложные, связанные с разными блокировками», — пояснил эксперт.

Он добавил, что подобные проблемы не характерны для китайских компаний, которые находятся на рынке РФ более 20 лет.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации), сообщает портал «Китайские автомобили». Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось ещё одной модели Dongfeng - фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

Отмечается, что рейтинг создан на основе жалоб автомобилистов о неисправностях, рисках и дефектах их транспортных средств. Жалобы превращаются в штрафные баллы.