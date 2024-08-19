Эксперт назвал пять опасных мест для парковки на природе

На дорогах больших российских городов царит столпотворение и хаос, а поиск свободных мест на парковке иногда превращается в настоящий квест. Вырвавшись за пределы мегаполиса водители расслабляются и не придают значение явным опасностям на природе. Или просто не догадываются о них. Вот, например, задумывались ли вы, как правильно парковаться на отдыхе, чтобы окружающая среда со всей своей суровостью и безжалостностью не повредила и не «эвакуировала» вашу машину? Сейчас расскажем, и поможет нам в этом эксперт по выживанию и оказанию первой помощи Эд Халилов.

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Горные реки

Живописные берега бурных рек — отличная точка для фотосъемки. Там же накатывает обманчивое чувство безопасности, будто летящие мимо потоки воды в принципе не способны причинить вам вред. Не правда ли, схожие ощущения бывают, когда смотришь на тигра в клетке зоопарка? Но свирепый хищник изолирован от зрителя, а горная река — нет. Вы удивитесь, но её уровень порой быстро поднимается. Летом, в условиях жаркой погоды и быстрого таяния ледника или сильных дождей река порой «вздымается» буквально по минутам! Если вы оставите автомобиль поблизости, то он в прямом смысле уплывёт.

Следующий важный момент — нельзя парковаться к потенциально опасному объекту (таковым является река, озеро, обрыв) перпендикулярно. Если машина вдруг дёрнется не в ту сторону, то при неблагоприятном стечении обстоятельств утонет. Поэтому паркуемся параллельно! Крайне желательно подкладывать под колёса противооткатные упоры (они же «башмаки»), чтобы автомобиль не укатился назад или вперёд. Если их нет, то следует воспользоваться камнями, кирпичами или маленькими бревнами.

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Берег океана или моря

Чем не угодило тихое красивое место, откуда так приятно любоваться заказами и рассветами? Очень просто: солёная морская вода губительна для электрообрудования транспортных средств. Есть и другая серьёзная проблема — приливы и отливы. Если во время отлива вы оставили машину там, где ещё недавно плескались волны и сами пошли прогуляться, то по возвращению вас будет ожидать печальная картина. Не факт, что получится выехать самостоятельно. Кроме того, «железный конь» рискует оказаться в полузатопленном состоянии. Поэтому трижды подумайте перед тем, как припарковаться на берегу. И уж тем более даже не пытайтесь лихо промчаться по воде — это может не очень хорошо закончиться.

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Места рядом с уклонами и спусками

Нередки ситуации, когда туристы хотят остановиться возле реки и игнорируют естественный рельеф местности. Переживать вроде бы не о чем: есть просторная площадка и безопасный спуск. Но, если зарядит дождь, то уклон рискует превратиться в непреодолимое препятствие. Особенно для моноприводной машины с шоссейными шинами, которые очень быстро «замыливаются» в грязи и становятся скользкими. Поэтому следует хорошенько прикинуть, сможете ли вы выбраться. В противном случае пикник затянется и превратится в спасательную операцию.

Бывают ситуации, когда непредусмотрительные граждане оставляют автомобили в низинах, куда во время дождя текут реки воды и образуются глубокие лужи. Отсюда простые правила: во время непогоды старайтесь побыстрее покинуть такое место и паркуйтесь «мордой» к выезду, чтобы в любой экстремальной ситуации не тратить время на лишние манёвры.

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Звериная тропа

Старайтесь избегать территорий, где обитает разная дикая и непредсказуемая живность наподобие кабанов. В качестве одного из предупреждающих знаков будет звериный помёт. С крупным рогатым скотом тоже шутки плохи — старайтесь избегать коров и коз. Кто знает, что у них на уме…

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Участки с сухими деревьями

На «десерт» одно из самых опасных мест для парковки. Здесь всё предельно очевидно. Если поднимется ветер, сухостой в первую очередь начнет ломаться и падать. Кроме того, такие деревья могут раздавить не только транспортное средство, но и палатку с людьми. Подобных историй, увы, хватает.

Напомним, что рядом с костровищем тоже следует держать ухо востро. Бывают случаи, когда предыдущие туристы шутки ради кладут туда батарейки, аэрозольные баллоны и прочие предметы, которые прекрасно взрываются и наносят ущерб людям и автомобилям. Об этом, кстати, мы уже рассказывали — обязательно ознакомьтесь по ссылке. Ещё нюанс: когда горит дерево хвойных пород, смола внутри нагревается, и отскакивают угольки. Их попадание в салон машины через открытое окно грозит самыми неприятными последствиями.