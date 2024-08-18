Названы пять опасных мест для парковки автомобиля

На природе многие россияне игнорируют правила безопасности и паркуют свои автомобили в ненадлежащих местах. О самых опасных из них порталу Quto.ru рассказал эксперт по выживанию и оказанию первой помощи Эд Халилов.

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Во-первых, россиян предостерегли от парковки вблизи горных рек. По словам эксперта, уровень воды в подобных местах может подняться за минуты. Поэтому автомобиль рискует буквально уплыть. Во-вторых, автомобилистам посоветовали не парковаться рядом с берегом океана или моря, поскольку соленая вода вредна для электроники машины. Также могут возникнуть проблемы из-за прилива.

Еще водителям порекомендовали избегать парковки на местах рядом с уклонами и спусками. Например, в случае дождя уклон может превратиться в серьезное препятствие. В заключении эксперт обратил внимание на опасность парковки на звериной тропе и участках с сухими деревьями. В первом случае есть риск наткнуться на агрессивное животное, а во-втором — повредить автомобиль из-за падения веток и стволов на фоне сухостоя.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее, чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.