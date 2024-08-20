Mercedes-Benz сокращает производство S-Class: конец эпохи роскоши?

<p><strong>Mercedes-Benz</strong> сталкивается с неожиданными последствиями антироссийских санкций, что привело к значительному <strong>снижению спроса</strong> на люксовые автомобили, сообщает<a href="https://speedme.ru/posts/id-68254-proizvodstvo-mercedes-s-klassa-sokrascheno-do-odnoj-smeny-pri-medlennom-sprose" target="_blank" rel="noopener"> SPEEDME.RU</a>. Завод Factory 56 в Зиндельфингене, известный своими передовыми технологиями, впервые с момента открытия в 2020 году переводится на <strong>односменный </strong>режим работы. Это затронет производство флагманских моделей, таких как<strong> S-Class</strong>, электрических <strong>EQS </strong>и другие люксовые версии брендов <strong>Maybach </strong>и <strong>AMG</strong>.</p><p>Снижение спроса в премиум-сегменте стало главной причиной. Во втором квартале 2024 года продажи S-Class, EQS, EQS SUV и GLS <strong>упали на 25% </strong>по сравнению с прошлым годом. В результате доля люксового сегмента в общих продажах Mercedes уменьшилась с 16% до <strong>14%</strong>, что негативно сказалось на операционной прибыли, снизив ее с 13,5% до <strong>10,2%. </strong>Снижение продаж наблюдается на всех ключевых рынках: в Китае продажи упали <strong>на 13%</strong> до 10 430 автомобилей, в США —<strong> на 19%</strong> до 5 026 машин, а в Европе —<strong> на 27%</strong> до 4 249 автомобилей.</p><p>Причины этого явления включают<strong> жесткую конкуренцию</strong> и <strong>высокие затраты </strong>на разработку новых технологий. Снижение объемов производства также затронуло поставщиков и автосалоны. Один из поставщиков компонентов для интерьера S-Class охарактеризовал ситуацию как «<strong>катастрофу</strong>», а дилеры сообщают о проблемах с продажей даже сниженных в цене моделей. Например, демонстрационный EQS с пробегом 5 000 км все еще<strong> не продан</strong>, несмотря на снижение цены до €82 000.</p><p>Переход на одну смену вряд ли повлияет на постоянных сотрудников, так как они могут быть переведены на другие участки, но временные работники могут <strong>потерять</strong> свои рабочие места. Ожидается, что восстановить производство до двух смен поможет <strong>обновление</strong> модели S-Class, которое планируется на 2025 год. Проблемы с продажами не ограничиваются Mercedes-Benz; например, Audi также сталкивается с трудностями, что может привести к закрытию завода в Брюсселе.</p>