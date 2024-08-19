Товарный знак с господдержкой могут получить вологодские компании

Заявку на предоставление услуги по регистрации товарного знака необходимо подать в региональный Центр «Мой бизнес». Услугой могут воспользоваться все производственный предприятия.

«Услуга включает разработку или актуализацию логотипа, предварительный поиск по базам данных, подготовку документов и подачу заявки в Роспатент. При этом государство оплачивает 95% стоимости услуги», - отметили в Департаменте экономического развития области.

При регистрации товарного знака компания получит монопольное положение на рынке и сможет защитить свои права. Прием заявок открыт до 23 августа включительно. Подробная информация о регистрации товарного знака представлена на сайте Центра «Мой бизнес».

Задать вопросы можно по номеру телефона: 8 (8172) 500-112 или в группе Центра с социальной сети ВКонтакте.