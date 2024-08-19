Что означает дорожный знак «Направление движения по полосам»

Регулировать движение на сложных и загруженных перекрестках помогают знаки направлений движения по полосам 5.15.1 и 5.15.2. Как они выглядят? Что обозначают? В каких местах устанавливаются? Что будет за игнорирование знаков? Ответы – в материале «Автокода».

Что обозначают знаки 5.15.1 и 5.15.2

Дорожный знак 5.15.1 «Направление движение полосам» сообщает, сколько полос имеется на проезжей части, и указывает, в каком направлении можно двигаться по каждой из полос. Дорожный знак 5.15.2 «Направления движения по полосе» указывает, какие направления движения разрешены на полосе.

Знаки 5.15.1 и 5.15.2 могут разрешать повороты направо или налево на перекрестке с нескольких рядов. С их помощью водители могут быстро сориентироваться и заблаговременно занять нужный ряд, чтобы безопасно проехать перекресток.

Согласно ПДД, дорожные знаки 5.15 1 и 5.15.2 имеют несколько особенностей:

Если из крайней левой полосы можно свернуть налево, то из этой же полосы также допустим разворот.Если из крайнего левого ряда разрешен разворот, то поворачивать налево из этого ряда нельзя. Полномочия знаков не касаются общественного транспорта.

Особенности знаков ПДД 5.15.1 и 5.15.2 нужно запомнить водителям

Как выглядит знак 5.15.1, 5.15.2

Знаки направления движения по полосам относятся к категории знаков особых предписаний. Как и другие знаки данной категории, они представляют собой прямоугольники синего цвета. На них изображены прерывистые линии, символизирующие попутные полосы, и белые стрелки, показывающие, как можно двигаться по этим полосам.

Знак 5.15.1 представляет собой совмещенные синие таблички.

Знак 5.15.2 – это самостоятельный указатель, регулирующий движение по той полосе, над которой находится.

Где устанавливают знаки 5.15.1, 5.15.2

Знаки размещают на перекрестках или перед ними.

Знак 5.15.1 устанавливают над серединой дороги на таком расстоянии, чтобы его можно было заметить и заранее перестроиться в нужный ряд.Знак 5.15.2 размещают над серединой полосы, на которую он действует.

Знак также может находиться справа от дороги, имеющей одну или две полосы. В таких и некоторых других случаях могут поставить предварительные знаки:

На автодорогах, на которых число полос не превышает трех, размещают знак движение по полосам 5.15 1 и 5.15.2.На дорогах с тремя и более рядами размещают знак движение по полосам 5.15.2.

Предварительные знаки ставят на расстоянии 50-150 метров до месторасположения основных знаков.

Зона действия знака «Направление движения по полосам»

Знаки действуют с места их размещения и заканчивают свое действие:

на ближайшем за ним перекрестке;в конце населенного пункта, если в нем больше нет перекрестков.

Действие знака, расположенного перед перекрестком, распространяется и на это пересечение дорог, но только если знаки 5.15.1 и 5.15.2, находящиеся на самом перекрестке, не предписывают иных указаний.

Штраф за невыполнение требований знака 5.15.1 и 5.15.2

Стрелки на знаках являются предписывающими, соответственно, водитель должен следовать их указаниям. Нарушение требований, предписанных дорожным знаком 5.15.1 и 5.15.2, квалифицируется по ч. 1 ст. 12.16 КоАП и наказывается предупреждением или штрафом. Штраф в течение первых 20 дней можно оплатить со скидкой.

Напоминаем, что на «Автокоде» доступна проверка штрафов ГИБДД по госномеру автомобиля. Данные подгружаются за несколько секунд. Задолженность можно сразу же погасить. Информация об оплате штрафа за дорожные знаки 5.15.1 и 5.15.2 сразу же уйдет в ГИБДД, а на е-мейл придет выписка из банка.