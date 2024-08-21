Aito M7 Pro: новый гибридный кроссовер с запасом хода до 1300 км

<p>26 августа <strong>Aito </strong>представит свой новый кроссовер<strong> M7 Pro</strong>, который обещает стать настоящим прорывом в мире гибридных автомобилей. Предзаказ на новинку уже открыт, и начальная цена составляет 249 800 юаней (около 34 000 долларов США), а сумма депозита — 1000 юаней, сообщает <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-4970-vpechatljajuschij-zapas-hoda-i-peredovye-tehnologii-avtonomnogo-vozhdenija-aito-vypustit-novyj-krossover-za-3-mln-rublej" target="_blank" rel="noopener">32cars.ru. </a></p><p>Aito M7 Pro будет оснащен передовой гибридной системой с <strong>1.5-литровым турбодвигателем</strong>, который служит генератором для увеличения запаса хода. Автомобиль будет представлен в двух вариантах: с одним задним электромотором мощностью <strong>270 л.с. </strong>и с двумя электродвигателями, суммарная мощность которых достигает <strong>450 л.с. </strong>Запас хода исключительно на электротяге составит <strong>от 210 до 240 км </strong>по циклу CLTC, а общий запас хода варьируется<strong> от 1250 до 1300 км</strong> в зависимости от конфигурации.</p><p>Внешний вид Aito M7 Pro останется схожим с текущими моделями, но с новыми цветовыми вариантами, включая темно-синий. Размеры кроссовера составляют <strong>5020 </strong>мм в длину, <strong>1945 </strong>мм в ширину и <strong>1760 </strong>мм в высоту, с колесной базой в <strong>2820 </strong>мм. Инновационная система HUAWEI ADS базовой версии включает интеллектуальную помощь при вождении, активную безопасность (AEB) и поддержку парковки. Новинка также будет поддерживать интеллектуальный автопилот на трассах и скоростных магистралях.</p>