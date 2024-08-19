Российские дилеры начали получать новый Geely Preface

К дилерам Geely в России начали поступать седаны Preface, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на автодилера "Прагматика" в Санкт-Петербурге. Первая партия, поступившая к дилеру, - два седана в максимальной комплектации Flagship. Более крупная поставка ожидается в ближайшее время. Стоимость седана бизнес-класса в исполнении Flagship - 3,22 рублей. Более доступная версия Luxury оценивается в 3 млн рублей. Седаны Geely Preface оснащаются бензиновыми турбомоторами объемом 2 литра и мощностью 200 л.с. Трансмиссия - 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Автомобили оснащены подогревом передних и задних сидений, лобового стекла и зеркал, а также форсунок омывателя. О начале продаж автомобиля в России Geely объявила в середине августа.