Как нарушение процедуры медосвидетельствования освобождает водителя от наказания

Любое нарушение процедуры освидетельствования водителя на нетрезвое состояние освобождает его в итоге от ответственности. Но процедура медицинского освидетельствования таит в себе важные тонкости.

© Российская Газета

Итак, некоего Микаилова заподозрили в нетрезвом управлении автомобилем. Сотрудники ГИБДД направили его на медосвидетельствование. Первый тест был экспресс-анализом, который показал наличие в моче водителя марихуаны. Было проведено исследование на хроматографе для выявления количества наркотика в биологической среде. На его основании врачи сделали заключение, что водитель нетрезв. Дело ушло в мировой суд. Но там же оно и развалилось. Судья установил, что исследование проводилось на хроматографе, срок поверки которого истек еще год назад. Качество и достоверность такого исследования вызывали большие сомнения. Поэтому суд счел и медзаключение, и составленный на его основании протокол недопустимыми доказательствами. И прекратил дело за отсутствием состава нарушения.

ГИБДД такое решение обжаловало. Дело дошло до Седьмого кассационного суда. И тот решил направить его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Он мотивировал это тем, что контрольные образцы биосреды "пациента" хранятся в течение года. А значит, можно контрольный образец исследовать еще раз. Но мировой судья вновь прекратил дело, но на сей раз его. Правда, по не реабилитирующим обстоятельствам, а за сроком давности.

Признать водителя нетрезвым только на основании показаний свидетелей нельзя. Требуется проведение медицинского освидетельствования

Тогда водитель обратился в Верховный суд, который решил, что повторное исследование контрольных образцов невозможно. Оно повлечет за собой составление нового медицинского заключения и нового протокола. А такая процедура не предусмотрена нормами Кодекса об административных правонарушениях. ВС отправил дело на новое рассмотрение в кассацию. (Дело N 70-АД24-3-К7.)

Не менее интересное дело Верховный суд рассмотрел буквально вслед за этим. Некий водитель Марандидис выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другой машиной, водителю которой в результате был причинен тяжкий вред здоровью. Виновника аварии обвинили не только в том, что он причинил этот вред, но и в том, что причинил его в состоянии алкогольного опьянения. А это очень отягчающее обстоятельство. В результате ему назначили 4 года и 4 месяца в колонии-поселении.

Но проблема в том, что никто не проводил медицинского освидетельствования этого водителя. Сам же он от проведения этой процедуры не отказывался. Суды решили, что он нетрезв, на основании показаний четырех свидетелей, карты вызова скорой медпомощи и видео, снятого на телефон пострадавшего перед ДТП.

Верховный суд напомнил о постановлении Пленума ВС N 25 2008 года, в котором говорится, что факт опьянения должен быть установлен освидетельствованием. Но в рассматриваемом случае оно не проводилось. Документов, подтверждающих отказ от медосвидетельствования, в деле также нет. А значит, факт нахождения за рулем в состоянии опьянения не установлен.

В результате ВС переквалифицировал деяние водителя по более мягкой статье и назначил ему 1 год и 9 месяцев в колонии-поселении. А так как, пока шли суды, этот срок он уже отсидел, было принято решение его освободить. (Дело N 77-УД24-3-К1.)

Чаще всего суд оправдывает при выявлении нарушений в проведении самой процедуры освидетельствования. Напомним, что согласно ей водитель у врача должен сначала дунуть в предоставленный врачом алкотестер. Если прибор покажет меньше 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, то считается, что у водителя нет алкогольного опьянения. Если прибор покажет более 0,16 мг/л, то спустя 20 минут проводится второй тест. Одному врачу не понравились результаты ни первого, ни второго теста. Он предложил водителю дыхнуть третий раз.

Только тогда показания прибора перевалили за 0,16 мг/л. И именно на основании третьего теста медик сделал заключение, что водитель нетрезв. И тогда Верховный суд, до которого дошел потерпевший, указал, что третий тест согласно порядку медосвидетельствования проводить было незаконно. И оправдал водителя.

Определение клинических признаков опьянения в порядок не входит. Тем не менее нарколог может попросить водителя встать в позу Ромберга - ноги вместе, руки вытянуты вперед, глаза закрыты. Или пройти пробу Ташена - пять раз повернуться вокруг своей оси, а потом следить за карандашом врача. Несмотря на то что этих тестов нет в порядке освидетельствования, отказ их пройти будет расцениваться как отказ от прохождения медосвидетельствования. Что также влечет за собой лишение прав на 1,5-2 года и штраф 30 тысяч. И это также подтвердил Верховый суд. (Дело N 45-АД24-7-К7.)

Но если приборы показывают, что водитель трезв, то даже проваленные позы Ромберга и пробы Ташена не докажут обратного.