Эксперт рассказал о сложившейся ситуации на рынке автозапчастей

Руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артём Березин рассказал «Газете.Ru» о проблемах российского рынка автомобильных запчастей, которые касаются не только автолюбителей, но и производителей, и предпринимателей.

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Эксперт констатировал высокую зависимость российской автомобильной отрасли от импорта, что является одним из главных рисков. Валютные скачки, санкции, проблемы с переводом платежей — всё это отражается на поставках, ценообразовании и появлении дефицита запасных частей.

С уходом известных и проверенных брендов в России появилось много новых марок, которые заявляют о зарубежном происхождении. Как правило, это товары российских производителей с контрактным производством в КНР. К сожалению, говорить о качестве такой продукции не приходится. Эксперт напоминает, что дешёвые детали негативно отражаются на работе автомобильных систем, а также провоцируют ДТП.

Ещё одной проблемой рынка автозапчастей можно смело назвать бюрократические проволочки на всех уровнях. Они тормозят процессы запуска бизнеса и в разы увеличивают затраты. Так, всё больше СТО отказываются принимать клиентов с собственными запчастями из-за ответственности, которая ложится на исполнителя работ.

Специалист советует приобретать только сертифицированную продукцию, а также переориентироваться на российских производителей, большинство из которых успешно заменили ушедшие мировые бренды.